Още снимки: test Китайският квантов сателит QUESS се свърза с първата в света мобилна наземна станция Китайският квантов сателит QUESS се свърза успешно с наземна мобилна квантова станция в Дзинан, провинция Шандун, и извърши криптирано предаване на данни. По време на операцията спътникът е бил на около 500 км от земята, а предаването на данни е продължило близо осем минути, предава "Радио Китай".



Мобилната квантова наземна станция, първата подобна в света, тежи малко над 80 кг. Тя е съвместна разработка на Китайския университет за наука и технологии, компанията QuantumCTek Co., Ltd. и Дзинанския институт по квантови технологии.



Китай изведе в орбита сателита QUESS на 16 август 2016 г. Използваната тогава наземна станция тежеше повече от 10 тона и оттогава насам учените се опитват да намалят размера и?. Последната мобилна версия може да бъде инсталирана на превозно средство, производствените разходи за нея също бяха намалени значително.



Експерименталната квантова комуникационна мрежа в Дзинан е свързана с основната мрежа Пекин-Шанхай. Тя е също така първата в света защитена мрежа за квантов пренос на данни. Китайският квантов сателит QUESS се свърза успешно с наземна мобилна квантова станция в Дзинан, провинция Шандун, и извърши криптирано предаване на данни. По време на операцията спътникът е бил на около 500 км от земята, а предаването на данни е продължило близо осем минути, предава "Радио Китай".Мобилната квантова наземна станция, първата подобна в света, тежи малко над 80 кг. Тя е съвместна разработка на Китайския университет за наука и технологии, компанията QuantumCTek Co., Ltd. и Дзинанския институт по квантови технологии.Китай изведе в орбита сателита QUESS на 16 август 2016 г. Използваната тогава наземна станция тежеше повече от 10 тона и оттогава насам учените се опитват да намалят размера и?. Последната мобилна версия може да бъде инсталирана на превозно средство, производствените разходи за нея също бяха намалени значително.Експерименталната квантова комуникационна мрежа в Дзинан е свързана с основната мрежа Пекин-Шанхай. Тя е също така първата в света защитена мрежа за квантов пренос на данни. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели