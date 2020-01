Още снимки: test Huawei отчита 18% ръст на продажбите през 2019 г. Huawei Technologies отчита 18% ръст на продажбите през 2019 г. Покачването е по-малко от очакваното и подчертава трудностите, през които китайската компания презминава след забраните, наложени от Съединените американски щати, предава Associated Press.



Предварителната оценка за продажбите бе разпратена в новогодишното обръщение към служителите. Председателят на компанията предупреждава в него, че посредствените мениджъри са изправени пред понижения, след като гигантът се концентрира върху собственото си оцеляване.



"Ще бъде трудна година за нас", пише в писмото, в което призовава служителите на компанията да работят усърдно и да полагат повече усилия.



Разбира се, никой не предвещава смъртта на Huawei. Частната компания, основен играч на пазарите на телекомуникационно оборудване и мобилни телефони, изчислява, че продажбите през 2019 г. достигат 850 милаирда юана ($120 милиарда). Крайните данни ще бъдат публикувани най-вероятно през март.



