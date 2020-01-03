Спортът по телевизията днес
03.01.2020 08.17
08:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"
08:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа
09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ал Сад, среща от втория кръг
10:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша
10:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"
11:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Сад /Катар/- Есперанс /Тунис/, среща за 5-6 място
12:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Втора професионална лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан
12:00 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Симона Халеп (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
12:40 Max Sport 1: Студио "Тенис"
13:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Русия - полуфинална среща
14:00 Nova Sport: Футбол: Уикъмб Уондърърс - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Болоня
14:50 Max Sport 1: Студио "Тенис"
15:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Португалия - полуфинална среща
16:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри
17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус
19:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 22-ри епизод /п/
19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/
19:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2019-20), 3-ти епизод
19:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
20:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
21:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:30 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/
22:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
23:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
23:45 BNT 3: Футбол: Хетафе - Краснодар - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"
Днес+