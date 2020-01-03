Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"

08:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ал Сад, среща от втория кръг

10:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша

10:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"

11:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Сад /Катар/- Есперанс /Тунис/, среща за 5-6 място

12:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Втора професионална лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

12:00 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Симона Халеп (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

12:40 Max Sport 1: Студио "Тенис"

13:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Русия - полуфинална среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Уикъмб Уондърърс - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Болоня

14:50 Max Sport 1: Студио "Тенис"

15:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Португалия - полуфинална среща

16:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри

17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

19:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 22-ри епизод /п/

19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

19:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2019-20), 3-ти епизод

19:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

21:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

22:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:45 BNT 3: Футбол: Хетафе - Краснодар - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" 08:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"08:00 Diema Sport: Волейбол: Пирин - Нефтохимик, мач от Суперлигата /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)09:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Монтерей - Ал Сад, среща от втория кръг10:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша10:30 Max Sport 1: Студио "Тенис"11:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Сад /Катар/- Есперанс /Тунис/, среща за 5-6 място12:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - Нефтохимик, мач от Втора професионална лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан12:00 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Симона Халеп (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/12:40 Max Sport 1: Студио "Тенис"13:30 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Русия - полуфинална среща14:00 Nova Sport: Футбол: Уикъмб Уондърърс - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 1 /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от efbet Лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Болоня14:50 Max Sport 1: Студио "Тенис"15:05 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Португалия - полуфинална среща16:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Бетис (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)16:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри17:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус19:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 22-ри епизод /п/19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/19:30 Diema Sport 2: "Преди кръга за Купата на Футболната асоциация" (2019-20), 3-ти епизод19:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)20:00 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:00 Ring.BG: Великата футболна сцена20:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:30 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/21:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:30 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/22:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/23:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/23:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"23:45 BNT 3: Футбол: Хетафе - Краснодар - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" Днес+ Запази и Сподели



