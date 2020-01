Още снимки: test My Limit - приложението, което превръща смартфона ни в дрегер Може би щеше да е добре да попаднем на това приложение преди коледните и новогодишните празници, но със сигурност и към днешна дата може да е от полза на мнозина.



Става въпрос за апликация на име My Limit, чрез която можем лесно и бързо да превърнем смартфона си в дигитален дрегер.



Приложението е доста просто и използва елементарни математически уравнения, за да изчислява нивото на алкохол в кръвта, без да се налага да духаме.



Нивото на алкохола се изчислява на базата на броя на изпити напитки, като самата програма съдържа база данни за алкохолния градус на огромен набор от питиета.



След като вкараме в My Limit данни за телесните ни показатели, като възраст, височина, тегло и пол, приложението започва да изчислява какъв е процента на алкохолно съдържание в кръвта.



За тази цел ще трябва след всяка обърната чашка да отразяваме колко и с какъв алкохол е била пълна тя.



/lifestyle.bg