Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Левски, мач от Националната волейболна лига за жени /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - СПАЛ

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Осасуна (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Саад /Катар/ - Иенген /Нова Каледония/ - среща от първия кръг

10:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Славия, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

11:50 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Италия - Швейцария - четвъртфинална среща

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 26-и епизод /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша

12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", обзор /п/

13:00 BNT 3: Световно първенство по плажен футбол: Япония - Уругвай - четвъртфинална среща

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома

14:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Хилал /Саудитска Арабия/ - Есперанс /Тунис/ - среща от втория кръг

15:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

16:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Наполи

17:00 Film Plus: Футбол: Селта /Виго/ - Майорка (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Черно море, мач от efbet Лига /п/

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

18:00 Nova Sport: Футбол: Уикъмб Уондърърс - Ипсуич Таун, мач от английската Лига 1 /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

19:00 Max Sport 1: Студио "Тенис"

19:00 Film Plus: Тенис: Вeроника Кудерметова - Хедър Уотсън (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - II полуфинал, повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:30 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 22-ри епизод

21:30 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Барнзли, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Diema Sport: Футбол: Суонси Сити - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Световни футболни награди 2019, Дубай

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:25 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Ференцварош - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

