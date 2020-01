Още снимки: test The Wall Street Journal: Годината на Доналд Тръмп Президентът на САЩ Доналд Тръмп завърши 2019 г. със силна икономика, низ от постижения във вътрешната политика - и известността да стане третият президент, който бе импийчнат от Конгреса, пише американският вестник The Wall Street Journal.



Съчетанието от политически върхове и минимуми, характеризиращо президентството на Тръмп, беше особено силно изразено през третата му година. Той се зарадва на доклада на специалния прокурор, който не намери достатъчни доказателства, че кампанията на Тръмп е била в заговор с Русия за изборите през 2016 г., въпреки че докладът не каза дали президентът е възпрепятствал правосъдието. Но усилията му да настоява Украйна да разследва политическия му съперник Джо Байдън доведоха до историческото му изобличение от Камарата на представителите на Конгреса.



Започнала по време на затварянето на правителството, годината на Тръмп нямаше недостиг на други неочаквани и поляризиращи моменти. Той се сблъска с председателя на парламента Нанси Пелоси по много въпроси, но също така подписа някои сделки с демократите. Той се ръкува с Ким Чен-ун в демилитаризираната зона на междукорейската граница и присъства на държавен банкет в Бъкингамския дворец. Той се скара с четирима депутати от Демократическата партия, известни като "отряд" и изрази интерес да закупи Гренландия. Той отпразнува американската акция, довела до смъртта на лидера на „Ислямска държава“ и награди кучето, участвало в операцията.



На фона на дълбоко разделена нация, 2019 г. предостави на президента някои политически победи, за да води своята кампания, както и много материал, за който потенциалните му противници да се хванат. От своя страна, Тръмп се защитава срещу импийчмънта и подчертава търговските сделки и силната икономика, често с доза хипербола.



Президентският историк Дъглас Бринкли каза, че през третата година обществеността все повече свиква със стила на Тръмп.



„Откакто Тръмп стана президент, ние разработихме ритъм какво да очакваме. Някой ще критикува президента, той ще отговори остро в „Туитър“. Не мисля, че това е торба, пълна с изненади; Тръмп е Тръмп ", заяви Бринкли, професор в университета Райс.



Въпреки че годината му приключи с импийчмънт, Тръмп също приключи 2019 г. с фаза първа на търговската сделка с Китай и спечели законодателна подкрепа за заместването на Северноамериканското споразумение за свободна търговия с ново, по-изгодно за страната, както и за финансиране на космическите сили на САЩ.



„Мисля, че той е в по-добра позиция, отколкото повечето хора очакваха преди три години“, заяви републиканският стратег Алекс Конант, който работи за президентската кампания на сенатор Марко Рубио през 2016 г. „Между икономиката и някои законодателни победи той има и някои неуспехи.“



Демократите опровергаха победите на политиката на Тръмп през 2019 г. и заявиха, че са готови да го победат през 2020 г. Те посочиха отслабващата му подкрепа в предградията и собствената си активна избирателна активност в средата на 2018 г. и в някои междинни избори през 2019 г. като доказателство за инерцията, която набират.



"Ние не приемаме нищо за даденост", заяви говорителят на Демократичния национален комитет Дейвид Бергщайн. „Знаем, че всяко от тези състезания на бойното поле ще бъде трудно и се подготвяме да ги спечелим, независимо кой е евентуалният ни номиниран.“



Докато привържениците на Тръмп казват, че неговите политически победи и процесът на импийчмънт стимулират избирателите им, демократите също така подчертават, че неговото председателство е увеличило и техните поддръжници, както чрез неудовлетвореност от политиката му по въпроси като имиграцията и околната среда, така и от неговия конфронтационен личен стил.



„Вярвам, че неговите действия и реториката му са толкова разделящи, че той ще изкара рекорден брой демократи пред урните“, каза демократическият стратег Джим Манли.



Анкетирането подчерта раздвоените чувства към г-н Тръмп в цялата страна. Неотдавнашно проучване на Wall Street Journal / NBC News установи, че 48% от регистрираните избиратели са заявили, че ще гласуват срещу Тръмп, независимо кого демократите избират за свой номиниран. За разлика от тях 34% от анкетираните избиратели заявиха, че със сигурност ще гласуват за преизбиране на президента. Тази анкета показа и оценката на одобрението на президента от 44%, като 54% не одобряват.



Въпреки известни успехи през 2019 г., импийчмънтът също оставя трайно петно върху наследството на Тръмп.



Самият Тръмп отрича всякакви неправомерни действия, а Белият дом заяви, че защитава органите на изпълнителната власт, като не позволява на служителите да дават показания. Но демократите твърдят, че той е злоупотребил с изпълнителната си власт и че импийчментът е бил „тяхна отговорност“.



Въпреки различията си, Белия дом и контролирания от демократите Конгрес се обединиха, за да постигнат много от последните двупартийни сделки. Докато сделките са в полза на президента, те също ще се окажат полезни за уязвимите демократи, които навлизат в кампанията.



Въпреки мрачните прогнози в началото на годината за перспективата за икономически спад и вълни от безпокойство на фона на продължителния търговски сблъсък с Китай, Тръмп завърши годината със солидни икономически показатели, подкрепени от големия брой работни места и увеличаващите се заплати. С поглед към 2020 г., неговата търговска сделка в първа фаза с Китай успокои инвеститорите, които се изнервиха по време на агресивните преговори на президента.



През 2019 г. президентът също така продължи външната политика с акцент върху запазването на военните сили, като същевременно често проявява предпазливост към ангажираността. Той се опита да изтегли американските войски от Северна Сирия, привличайки критики от мнозина от своята партия. Освен това той отмени планиран военен удар срещу Иран заради свалянето на безпилотен американски дрон за наблюдение, притеснен, че това е свръх реакция.



Ключово постижение за Тръмп беше акцията, ръководена от САЩ, довела до смъртта на лидера на „Ислямска държава“ Абу Бакр ал Багдади, считана за значително поражение на джихадистката групировка. Президентът наблегна на тази мисия през кампанията си за преизбиране.



Другите спечелени политики на Тръмп включват напускане на ядрената сделка в Иран, потвърждаване на консервативните съдии и намаляване на данъците. Но усилията му да изгради стена по протежение на границата между САЩ и Мексико изостават, той не отмени закона за здравеопазване на бившия президент Обама и постигна само първа фаза на търговската сделка с Китай.



Гледайки напред, Тръмп се сблъсква с неизвестни, тъй като се стреми да стане първият президент, който се стреми към преизбиране, след като е бил разследван в процедура за импийчмънт. Процесът все още не е преминал в Сената, въпреки че се очаква камарата, ръководена от републиканците, да го оправдае. Данъчните декларации, които той отдавна се стреми да поддържа частни, могат да излязат на бял свят през следващата година, в зависимост от решение на Върховния съд. И това кой ще бъде неговият опонент, ще окаже влияние върху кампанията му.



