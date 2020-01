Още снимки: test Комарджия съди казино, в което проиграл 350 000 долара - застрахователното му обезщетение след опит за самоубийство Канадец съди местно казино за това, че уж съзнателно му е позволило да загуби повече от 342 000 канадски долара (около 260 000 долара на САЩ), като се възползвало от състоянието му на натрапчив комарджия. Тарвиндър Шокар твърди, че е загубил около 342 000 канадски долара по време на пътуване през октомври 2013 г. до Caesars Windsor Resort and Casino Той съди казиното и Комисията за лотарии и игри в Онтарио (OLG) за загубите си, в допълнение към понесените от него други щети в размер на още 500 000 канадски долара (около 381 000 долара на САЩ), съобщава вестник The Windsor Star. Делото е било заведено дълго след провеждането на пагубната хазартна игра, но е било прехвърлено съвсем наскоро във Висшия съд в Уиндзор. "Нашата позиция е, че той е бил натрапчив комарджия, а казиното и регулаторът OLG не са били добре запознати с миналото му", сочи адвокатът на Шокар Айн Маккинън.



Малко преди огромната загуба в Caesars Windsor Resort and Casino, Шокар се е опитал да се самоубие, като се хвърлил пред автобус в движение, след като е бил вече загубил всичките си пари в друго казино. Въпреки че е бил тежко ранен в инцидента, той оцелява в него и получава голямо застрахователно плащане заради контузиите си. След това той използвал парите, изплатени от застрахователите, за да финансира поредната си огромна загуба. Освен това Шокар е имал и осъдителни присъди за измама и му е бил забранено от редица други казина да влиза в тях и да играе заради поведението си. Твърди се, че когато от Caesars Windsor казино разбрали, че Шокар възнамерява да заложи наведнъж една твърде голяма сума пари, те го обявили за ВИП играч и го обсипвали с безплатен алкохол, позволявайки му да играе, докато изпада в опиянение.



Първото му посещение в казиното било на 17 октомври 2013 г. и довело до загуба на около 92 000 канадски долара (70 000 щатски долара) само за една нощ.



Дни по-късно той инкасирал нова загуба от 250 000 канадски долара (около 190 000 щатски долара). В съдебното дело се твърди обаче, че от казиното е трябвало да предполага, че Шокар има проблеми с хазарта, но се е възползвало от него поради голямата сума пари, която биха могли да спечелят.



Казиното оспорва тези твърдения казвайки, че загубите на Шокар са изцяло по негова вина. Като „допуснат проблемен комарджия“ той е бил небрежен при идването си в казиното. Те също отричат ​​твърденията, че са сервирали неразумно количество алкохол на мъжа. "Всеки път, когато направи залог, той избираше сумата, която искаше да заложи, при пълното познаване на рисковете, свързани с тази залог", написаха в изявление адвокатите на казиното. "Всякакви загуби, които г-н Шокар може да понесе, не подлежат на възстановяване по закон."



В момента на Шокар е забранен достъпът до всички казина в провинция Онтарио. Въпреки че правната битка продължава вече близо шест години, изглежда, че решението няма да дойде по-рано от края на 2020 г./банкер.бг

