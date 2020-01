Още снимки: test Кои са най-богатите семейства в САЩ? Изданието Forbes често излиза с информация за някои от най-богатите хора в света. От спортисти и филмови звезди до бизнес магнати и някои от най-богатите фамилии в света изданието очертава нетните им богатства, както и най-важните подробности около тях.



Много от имената не са изненада за никого. Разминаването в натрупаните им състояние нараства все повече, като петте семейства на челни позиции имат почти 40 милиарда долара повече от останалите 20.



Семействата Уолтън, Кох и Марс са единствените, чието богатство е над 50 милиарда долара всяко, a общо всички 25 семейства в списъка притежават 722 милиарда долара, пише Investopedia.



Ето и кои са първите пет семейства в класацията:



1. Семейство Уолтън - $130 милиарда



Източник на богатство: Walmart



Семейството е известно с търговската верига Walmart, основана от Сам Уолтън. Веригата е най-големият търговец на дребно в света. Има над 11 760 магазина и приходи от над 500 милиарда долара през фискалната 2018 година според годишния им доклад.



2. Семейство Кох - $82 милиарда



Източник на богатство: Koch Industries



Koch Industries е втората по големина частна корпорация в света. Нетното богатство на семейство Кох се оценява на 82 милиарда долара. Те участват в различни индустрии от химически технологии и добив на нефт до отглеждане на добитък за говеждо месо. Според Forbes компанията е имала приходи от около 110 милиарда долара със 120 000 служители.



3. Семейство Марс - $78 милиарда



Източник на богатство: Mars Inc.



Семейство Марс притежава едноименната частна корпорация, която се занимава основно с всякакви видове сладкиши като Starburst, Snickers и други. Според Forbes приходите на компанията са били около 35 милиарда долара през 2017 година и са имали около 100 000 служители. Фамилията управлява и фондацията Mars, която дарява за образователни, екологични, културни и здравни каузи.



4. Семейство Каргил-Макмилан - $49 милиарда



Източник на богатство: Cargill Inc.



Уилям У. Каргил основава гигантския агробизнес Cargill Inc. през 1865 година. Днес 23 членове на семейството притежават 88% от компанията, която генерира 108 милиарда долара годишни приходи. Днес в семейството има 14 милиардери, повече отколкото във всяко друго по света.



5. Семейство Кокс - $41 милиарда



Източник на богатство: Cox Enterprises



