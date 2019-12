Още снимки: test Главният финансов директор на Huawei се оттегли от управлението на ключова дъщерна фирма Главният финансов директор на „Хуауей" Мън Уанджоу е подала оставка като член на борда на директорите на Hangzhou Huawei Enterprises Communications Technologies Co – дъщерна фирма на телекомуникационния гигант, става ясно от данни на търсачката за фирмена информация „Тиенйенча" (Tianyancha), предаде "Радио Китай".



Стъпката е част от по-широко преструктуриране на дъщерните дружества на „Хуауей", което тече през последните месеци, и което – според наблюдатели – показва, че компанията селектира потенциални висши мениджъри и уточнява техните отговорности, така че да се подготви по-добре за набиращата скорост битка със САЩ.



Преди година Мън Уанджоу бе задържана на летището във Ванкувър по искане на Вашингтон и в момента чака решението на канадския съд за екстрадицията си в САЩ. По тази причина сравнително дълго време вече тя не е в състояние да изпълнява задълженията си във фирмата. Освен оттеглянето на Мън, директорът на пекинския изследователски институт на „Хуауей" Тиен Синпу заменя като президент на ротационен принцип Гуо Пин начело на ханджоуското поделение на телекомуникационния гигант. Той ще бъде и новият законов представител на „Хуауей".



През ноември, основателят на „Хуауей" Жън Джънфей напусна президентския пост на пекинското поделение Beijing Huawei Digital Technology Co, а с него напуснаха и още няколко от старата генерация висши мениджъри.



Според Ма Дзихуа, дългогодишен експерт и анализатор на сектора, промените по върховете на „Хуауей" показват, че компанията започва да прилага „проактивна стратегия", тъй като се подготвя за продължителна война със САЩ. „Проучванията и развойната дейност са от огромно значение за развитието на „Хуауей", така че издигането на Тиен е избор, продиктуван от управленски мотиви", посочва той.