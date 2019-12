Още снимки: test Учени разкриха загадка - как са се придвижвали хоминидите Международна група учени установи, че загадъчният хоминид Oreopithecus bambolii е имал специфичен начин на живот, не се е катерил по дървета и не е имал изправена стойка като човешката, съобщи сайтът Физ.орг, цитиран от БТА.



Откритието дава възможност да се научат повече неща за еволюцията на различните видове придвижване.



Хоминидът Or. bambolii се е срещал на днешната територия на остров Сардиния и областта Тоскана преди 6,7-8,3 милиона години. Първите доказателства за съществуването му са открити още през 1872 г., но досега не бе известно как се е придвижвал. Някои специалисти предполагаха, че Or. bambolii са скачали, а други - че са имали изправена стойка.



Сега палеонтолози изследвали открития през 1958 г. във въгледобивна мина цялостен скелет на представител на вида, за да разкрият многогодишната загадка, свързана с начина му на придвижване. Става въпрос за скелет на екземпляр от мъжки пол с тегло около 30 килограма.



Фосилите били сравнени с кости на днешни и други древни примати. Оказало се, че торсът на Or. bambolii бил сходен с този на гибоните. Сред останалите особености са 5-те лумбални прешлена, вместо отличителните за днешните маймуни 4 подобни прешлена. Дължината на седалищната кост била характерна за хоминидите през миоцена, преди 23-5 милиона години.



