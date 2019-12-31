Спортът по телевизията днес
31.12.2019 08.30
08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи
08:45 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 3 част
09:00 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата" - комедия с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др. /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Берое, мач от efbet Лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио Сезон 2018/19г.
12:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)
12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Торино Сезон 2018/19г.
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Анна Блинкова (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - I полуфинал, повторение)
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
16:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Бианка Андрееску (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус
16:00 Max Sport 2: Волейбол: Бразилия - САЩ, финал Лига на нациите - жени
17:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
17:05 Film Plus: Футбол: Валенсия - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
18:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Фрайбург - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
18:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 19-и епизод
19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/
19:30 Max Sport 2: Волейбол: Русия - САЩ, финал Лига на нациите
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2019-а", обзор
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Ливърпул Финал на Шампионска лига 2018/19 г.
20:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Ring.BG: Великата футболна сцена
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, мач от английската Висша лига /п/
21:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - финал и награждаване, повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/
22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер
22:50 TV+: Световни футболни награди 2019, Дубай
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Су-Вей Хсие/Барбора Стрицова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - финал и награждаване, повторение)
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