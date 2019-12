Още снимки: test Taste of Diamonds, Armand de Brignac и най-скъпите бутилки шампанско в света Нова година е празникът, който традиционно свързваме с консумацията на шампанско. Тостът точно в полунощ с пенливото вино е задължителен за изпращането на старата и посрещането на новата година.



Докато ние вероятно не обръщаме особено внимание на бутилката, която ще изберем за случая, то някои колекционери са готови да платят огромни суми, за да могат да се похвалят с уникални видове в колекцията си. Ето кои са най-скъпите видове шампанско.



1. Taste of Diamonds



Това шампанско реколта 2013 г. за пореден път държи рекорда за най-скъпа бутилка с цена от 2.07 милиона долара. То е смес от сортовете Grand Cru Chardonnay Pinot Noir и Pinot Meunier. Притежава плодов, освежаващ вкус, с лек завършек.



Но не само пенливата течност е уникална сама по себе си, а и бутилката, в която се продава. Тя е украсена с плочка 18-каратово злато под формата на диамант, както и с истински 19-каратов диамант по средата.



Бутилката е дело на Александър Амосу, който се занимава професионално с персонализиране на всякакви луксозни джаджи и всичко, излязло от неговите ръце, лесно може да се нарече уникат. И като такъв, има съответната цена. А добрата новина е, че същото това шампанско се предлага и в обикновена бутилка за доста по-скромната цена от 210 долара.



2. Armand de Brignac Rose 30-Liter Midas



И това шампанско е реколта 2013 г. Цената на една бутилка е 275 хиляди долара. А най-внушителното в тази напитка е нейното количество - цели 30 литра, които се равняват на около 40 стандартни бутилки.



Компанията Armand de Brignac е собственост на рапъра Jay-Z, а розето, което няма аналог с тези размери, е повече от подходящо за истински щури партита.



3. Armand de Brignac 15-Liter



По-малкият брат на 30-литровото розе е реколта 2011 г. и идва в златна бутилка. То е доста по-разпространено по дискотеките в най-луксозните парти дестинации, като Дубай и Монте Карло, въпреки цената си от 90 хиляди долара.



4. Dom Perignon Rose Gold Methuselah



Една класика от 1996 г., от която са продадени едва 35 бутилки, всяка от тях на стойност 49 хиляди долара. Бутилката е шестлитрова, покрита е с розово злато и е истинско произведение на изкуството. А течността в нея има опушени акценти, твърд и остър завършек, пише Finances Online.







Тази истинска алкохолна реликва от 1920 г. намира мястото си в класацията, въпреки че видът й е всичко друго, но не и бляскав и луксозен. Това обаче я прави още по-привлекателна и определя цената от 43 500 долара за една бутилка.



5. Juglar Cuvee

Тази истинска алкохолна реликва от 1920 г. намира мястото си в класацията, въпреки че видът й е всичко друго, но не и бляскав и луксозен. Това обаче я прави още по-привлекателна и определя цената от 43 500 долара за една бутилка.

Вместо с диаманти и злато, бутилките са "инкрустирани" по естествен начин с водорасли и малки миди. Шампанското прекарва бутилирани десетилетия на дъното на морето след потъването на кораба, който ги пренася. А след откриването им са продадени на търг на колекционери. /lifestyle.bg