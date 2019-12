Още снимки: test Робърт Патинсън, ролята му в "Батман" и плановете му , ако се провали като Черния рицар Новината, че Робърт Патинсън ще изиграе Батман в следващия филм за супергероя беше вълнуваща не само за феновете на DC Comics, но и за самия Патинсън. Актьорът участва в няколко сериозни, но независими филма в последните години и завръщането на сцената на блокбъстърите (след поредицата "Здрач") е добре дошло.



33-годишният британски актьор даде интервю за The Guardian по този повод и сподели няколко любопитни неща. Снимките още не са започнали, а очакванията към бъдещия Батман са големи. "Исках тази роля, тя притежава някаква сила - всички са привлечени към този образ," казва Патинсън.



"Имам вкус към филмите, в които участвам - след много кратка среща с режисьора мога да преценя дали ще се получи добър филм или не," казва той. Вярваме му - ако не броим "Здрач", който беше необходимото зло, за да бъде забелязан актьорския му талант, Патинсън участва в солидни заглавия като "Кралят", "Фарът", "В очакване на варварите", "Живот на високо" в последните години.



