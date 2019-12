Още снимки: test NYT: Руският «Авангард» отвори нова глава в надпреварата във въоръжаването В Русия застъпи на бойно дежурство първият полк, въоръжен с ракетен комплекс с хиперзвуков блок „Авангард“, пише The New York Times. Това оръжие, способно да се движи с висока скорост и да заобикаля съвременните системи за противоракетна отбрана, представлява заплаха за САЩ и потенциално "отваря нова глава в дългосрочната надпревара във въоръжаването между водещите ядрени сили", смята изданието.



Малко преди това руските въоръжени сили обявиха въвеждането в експлоатация на хиперзвукови оръжия, които се движат с голяма скорост и могат лесно да заобиколят системата за противоракетна отбрана на САЩ. По този начин Москва потенциално "отваря нова глава в дългосрочната надпревара във въоръжаването между водещите ядрени сили", пише The New York Times.



Министърът на отбраната на РФ Сергей Шойгу обяви на Владимир Путин, че първият полк, въоръжен с най-новия ракетен комплекс със стратегическо предназначение с хиперзвуков планиращ крилат боен блок „Авангард“, е застъпил на бойно дежурство. Той ще бъде разположен в град Ясни в района на Оренбург на границата с Казахстан, предава изданието.



Това хиперзвуково оръжие се движи с невероятно висока скорост - над 3800 мили в час. В същото време той е способен да носи ядрен заряд и да маневрира по непредсказуеми траектории, в резултат на което за съвременните отбранителни системи е невероятно трудно проследяването му и още повече свалянето му, се подчертава в статията.



Според признанието на американските чиновници, те не се съмняват, че Русия разполага с работещо хиперзвуково оръжие. Тя работи над тази технология в продължение на години и активно инвестира в нейното развитие, за да обърне ситуацията, характерна за Студената война, „когато на страната често й се налагаше да бъде в крак с американските ядрени системи за въоръжение“. Ако „Авангард“ работи по начина, по който президентът Владимир Путин го описа „хвалейки се“ преди няколко години, тогава този комплекс значително ще засили и без това мощните ядрени сили на Москва, смятат във Вашингтон.



Американските дипломати също не изключват възможността, че със своя анонс Москва да се опитва да тласне Вашингтон към нов кръг от преговори. Руските власти искат Доналд Тръмп да удължи последния действащ договор за контрол над ядрените оръжия между двете страни - СТАРТ III, който изтича през 2021 година.



Демонстрирайки „Авангард“, Русия може би се опитва да окаже натиск върху американския президент, принуждавайки го да седне на масата за преговори. Путин "не се е страхувал да използва ядрена дипломация" в миналото, а сега Москва "създава нови оръжия, които могат да застрашат САЩ", разсъждава The New York Times.



Администрацията на Тръмп многократно е давала да се разбере, че не гори от желание да удължи СТАРТ III. Ръководителят на Белия дом е заявявал, че иска да сключи нов договор, който ще включва Китай и други държави с ядрено оръжие, но Пекин не е проявил интерес към това предложение, припомня изданието.



Нещо повече, американският президент многократно призовава за нова надпревара във въоръжаването и изрази увереност, че в крайна сметка американската технология ще надделее. Но въпреки че някога се смяташе, че САЩ значително изпреварват другите страни по хиперзвукови технологии, темпът на развитие в тази посока се забави през последните години, обръща внимание изданието.



„Китай и Русия направиха хиперзвуковите оръжия национален приоритет. Но ние не го направихме.“, каза Уилям Ропър, ръководител на отдела за закупуване и технологии на ВВС на САЩ. „Всяка служба вече има важна хиперзвукова програма, предназначена да позволи на отделите да наваксат изпуснатото“, добави той.



Високопоставени представители на Пентагона казват, че САЩ планира да постави на бойно дежурство собствено хиперзвуково оръжие до 2022 година. Но някои експерти смятат, че тези срокове са твърде оптимистични, отбелязва The New York Times.



В същото време някои експерти смятат, че заплахата от „Авангард“ за САЩ изглежда ограничена. Изпълнителният директор на Асоциацията за контрол над въоръженията Дарил Кимбъл твърди, че Русия има сравнително малък брой нови системи, вероятно не повече от няколко десетки. Следователно те ще бъдат по-малко опасни за Америка на фона на останалата част от "плашещия ядрен арсенал" на страната, смята експертът.



В същото време, според Кимбъл, и двете страни трябва да вземат предвид хиперзвуковия компонент във всяко ново споразумение. „Вашингтон и Москва трябва незабавно да започнат преговори за това как трябва да се регулират новите оръжейни технологии и всички видове ядрени оръжия, така че никоя от страните да не вярва, че може да се възползва, „изпреварвайки“ другата“, казва той.



Изданието подчертава, че руските оръжейни системи, към които Путин се опитва да привлече вниманието през последните години, се създават „за да стигнат до САЩ“. Освен „Авангард“, в страната се разработват още няколко проекта, включително торпедо с далечно действие, способно да нанесе ядрен удар по западното крайбрежие на Америка, и крилати ракети с ядрена тяга.



"Руснаците разработват оръжейни системи, за да достигнат до нас и да ни атакуват», заяви бригадният генерал на ВВС на САЩ Клинтън Хинот преди Москва да въведе в строя "Авангард", "Ако погледнете някои от средствата, които Русия обяви, можете да видите, че те са предназначени за нападение на територията на Съединените щати."



Новият бюджет за отбрана на САЩ предвижда отпускането на значителни средства за разработването както на нови хиперзвукови оръжия, така и на средства за защита от тях. Според говорителя на Пентагона Робърт Карвър работата в тази посока „остава приоритет на техническите изследвания и разработки“, заключава The New York Times./pogled.info



