10-те най-големи конспиративни теории за последните 10 години

Независимо дали става дума за кацането на Луната, убийството на Кенеди или атаките на 11 септември, теориите на конспирацията имат трайно място. Възходът на интернет и социалните медии през това десетилетие създаде благоприятен климат за предположения, както шантави, така и изцяло правдоподобни.



Призраците и вампирите вече не са в класациите – тайни правителствени сюжети обаче са. През това десетилетие теориите на конспирацията бяха централна тема в международната политика и САЩ бяха начело на всички.



Ето списък от десет най-големи конспиративни теории, които привличат вниманието ни през последните 10 години.



Изчезването на полет MH370 не е инцидент



Трагедията на полет MH370 на Малайзийските авиолинии се превърна в катастрофата на века. Пътуващият за Пекин самолет с 239 пътници и екипаж на борда, се отклони от курса си, преди да изчезне от радарите на 8 март 2014 г., а оттогава в Индийския океан са открити само няколко парчета отломки.



Конфликтните данни на малайзийските власти и неубедителните констатации на две масови операции по издирването му едва ли са удовлетворили семействата на жертвите, така че теоретиците на конспирацията започнаха да търсят обяснения къде е отишъл самолетът: предположенията включват дистанционно отвличане, прихващане от военен самолет от трета страна, заговор за самоубийство от пилота и мистериозен пътник, който поел управлението на самолета. Една от теориите дори предполагаше, че MH370 е същият самолет като MH17, друг Boeing 777, който беше свален над Източна Украйна месеци по-късно.



Стрелбата в Санди Хук не се е случила



На 14 декември 2012 г. 20-годишният Адам Ланза застреля майка си в дома им, преди да отиде с кола до началното училище Sandy Hook в Нютаун, Кънектикът. Там той уби шестима учители и 20 деца на възраст между шест и седем години, преди да се самоубие. Установено е, че извършителят имал множество проблеми с психичното здраве, съчетани с „презрение към човечеството“.



В Интернет скоро се появиха твърдения, че клането е фалшива операция, организирана от правителството за насърчаване на подкрепа за по-строг контрол на оръжията. Основателят на InfoWars Алекс Джоунс дори предположи, че стрелбата изобщо не се е случила, защото медиите уж са използвали грийнбокс при отразяване на историята.



През октомври тази година съдебните заседатели осъдиха друг теоретик на конспирацията, който твърди, че клането е измислено, да плати 450 000 долара на бащата на момче, убито при атаката срещу Sandy Hook.



Двойник замества Мелания Тръмп



Президентът на САЩ Доналд Тръмп се превърна в магнит за всевъзможни теории на конспирацията, а съпругата му Мелания претърпя някои тежки щети. Спекулации, които предполагат, че Първата дама е била заменена от подобно изглеждаща на нея жена за първи път се появи в социалните медии през 2017 г.



Тогава, вече спрян акаунт в Twitter публикува странични стари и скорошни снимки на Мелания като „доказателство“, че лицето и косата й изглеждат различно. Потребителят въобще не пожела да каже какво се е случило с „истинската“ Мелания.



Тази теория се появява няколко пъти през 2019 г. след публичните изяви на Мелания заедно с Доналд Тръмп. Тя никога не е отговаряла на твърденията, за разлика от президента, който обвини медиите, че са фотографирали жена му така, че тя изглежда различно.



Джихадисткият лидер ал Багдади е еврейски актьор, обучен от Мосад



Докато ИДИЛ, незаконната терористична група превзе значителни части на Ирак и Сирия в средата на 2010 г., нейният лидер Абу Бакр ал Багдади беше „разкрит“ като еврейски актьор на име Саймън Елиът.



Слухът в интернет, който се появи през 2014 г., цитира несъществуващи документи, за които се твърди, че са изтекли от Националната агенция за сигурност на САЩ и Едуард Сноудън, в които се казва, че разузнавателните агенции на САЩ, Израел и Великобритания са разработили ИДИЛ като място за събиране на терористи от цял свят под един чадър.



Тези измислени изтичания на информации, според статии и публикации, които за пръв път се появяват в арабски езикови социални медии, твърдят, че Абу Бакр ал Багдади / Саймън Елиът е преминал военно обучение при Мосад. Фалшиви снимки дори бяха публикувани от срещата на Ал Багдади с Джон Маккейн. И адвокатът на Сноудън, и американските власти отрекоха историята като измама.



Правителството на САЩ е създало Ебола



Сега, вече отминала, Ебола беше ужасът на деня през 2014-2016 г., когато най-лошото огнище на болестта в историята доведе до над 11 000 смъртни случая в Западна Африка.



Малко след като започна епидемията, Daily Observer, основен либерийски вестник, публикува статия, в която Ебола е описана като биологично оръжие, проектирано от Министерството на отбраната на САЩ. Статията е написана от Кирил Е. Бродерик, либерийски професор по растителна патология, който по това време преподава в Държавния университет в Делауеър. Той също включи американския Център за контрол на заболяванията, Световната здравна организация, Лекари без граници и американската изследователска лаборатория в Кенема (Сиера Леоне) в предполагаемия сюжет.



Северна Корея отново направи актуална тази история по-късно през 2014 г. В статия, публикувана от държавната агенция KCNA, се твърди, че бивш помощник на Роналд Рейгън ги е информирал, че САЩ са създали прародител на вируса „с цел започване на биологична война”.



В статията се появява само фамилното име на този сътрудник – Робъртс, а американските медии го свързват с Пол Крейг Робъртс, икономист, който имаше роля в администрацията на Рейгън като помощник–секретар на хазната. Историята на KCNA се позова на онлайн блог на Робъртс, който цитира изявленията на Бродерик.



Финландия не съществува



От теорията за плоската Земя не е имало по-голяма географска конспирация, че Финландия, законна държава с население от 5,5 милиона души, е само измама. Изглежда, че твърдението е публикувано за първи път от потребител под псевдонима Raregans в Reddit през 2015 година.



В пост, обсъждащ странни неща, които правят родителите, Raregans твърди, че родителите му са му казали, че Япония е измислила със съгласието на Съветския съюз „сушата“, наречена Финландия, където всъщност е вода, за да лови риба без ограничения. След това той твърди, че рибата е била транспортирана през СССР под прикритието на продукти на Nokia (японска компания) и че ООН също е участвала в измамата на международната общност.



Списание “Economist” знае как ще изглежда новият световен ред



The Economist, водещо списание, отразяващо международния бизнес и геополитиката, даде много повод за размисъл на заговорниците, когато публикува прогнозите си за 2015 г.



Корицата на броя „Светът през 2015 г.“, в който бяха включени световни лидери и поп културни личности, беше изпълнена с криптирани послания. Те включваха две стрели, забодени в земята с цифрите ‘11.5 ‘и ‘11.3’ върху тях, „Федерален резерв“, написан на игра, наречена ‘Паника’, облак от ядрени гъби под образа на двуличен свят, човек свири на лула до Владимир Путин и някои други символа.



Като се има предвид, че The Economist е отчасти притежание на Ротшилд, богатото семейство, отдавна свързано с теории за управление от едно световно правителство, някои хора се втурнаха да предполагат, че така владетелите в сянка се опитват да общуват помежду си или да кодират облика на Новия световен ред.



Демократите ръководят педофилска група във Вашингтон



Обърканата президентска кампания през 2016 и твърденията в социалните медии доведоха до теория, че изтъкнати демократи, включително Хилари Клинтън, са част от нелегална педофилска мрежа, действаща от пицария във Вашингтон, наречена Comet Ping Pong.



Тази теория се корени в имейлите, хакнати от акаунта на председателя на кампанията на Клинтън Джон Подеста, месец преди изборите. След като е установено, че Подеста е споменал Comet Ping Pong в имейлите си, публикувани от WikiLeaks, фенове на конспиративните теории фалшиво заключиха, че пицарията се използва като прикритие на операцията за трафик на деца за секс.



През декември 2016 г. мъж стреля с пушка AR-15 вътре в пицарията, докато „саморазследваше“ твърденията. Осъден е на 4 години затвор. Оттогава тази теория е дискредитирана от редица медийни организации и полицията.



Американска технологична фирма прикри намесата на Украйна в изборите през 2016 г.



Имаше друга основна теория на конспирацията, свързана с изборите през 2016 г., която беше подхвърлена от Доналд Тръмп в неговия скандален телефонен разговор с Украйна, но се разпространяваше заедно с искането му за разследване на Джо Байдън.



Според нея, CrowdStrike, частна охранителна фирма със седалище в Калифорния, натоварена от Националния комитет на Демократическата партия да разследва нарушения в сигурността на сървъра на партията, е скрила доказателства, че Украйна е хакнала този сървър (съхранявайки го в Украйна) и е обвинила Русия, за да прикрие ролята на Украйна.



Привържениците на тази теория, включително самият Доналд Тръмп, твърдят, че CrowdStrike е собственост на „богат украинец“, въпреки че всъщност съоснователят на фирмата Дмитрий Алперович е роден в Русия и е гражданин на САЩ. По-късно стана ясно, че CrowdStrike никога не е имала физически достъп до сървъра на демократите и е предала всички доказателства на Министерството на правосъдието, което не е открило никакви грешки от страна на фирмата.



Джефри Епщайн не се е самоубил



Финансистът Джефри Епщайн беше намерен мъртъв в килията си в затвора през август, докато чакаше съдебен процес по обвинения в трафик на деца. В официалния доклад на съдебния патолог се стига до заключението, че Епщайн е използвал чаршафа си, за да създаде импровизирано въже и да се обеси.



Финансистът, който пледира „невинен“ по обвиненията, в миналото беше близък с влиятелни личности като Бил Клинтън, Доналд Тръмп и принц Андрю. Подозрителните подробности в историята (като факта, че той е бил свален от наблюдение за самоубийство само дни преди смъртта си или че охранителите му спели тази нощ) подхранват теории, че някои от приятелите на Епщайн се опитват да му затворят устата завинаги, за да не ги издаде.



