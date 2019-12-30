Спортът по телевизията днес
30.12.2019 08.19
08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан
08:45 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 2 част
09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио
11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)
11:30 Max Sport 1: Евролига: Фенербахче - Реал Мадрид Мач за трето място, сезон 1028.19г.
12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио
12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Шефилд Юнайтед , мач от английската Висша лига /п/
14:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/
14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис
17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/
18:05 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Волфсбург Мач от германската Бундеслига
19:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)
19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/
19:30 Max Sport 2: Волейбол: Китай - Турция, мач за трето място Лига на нациите - жени
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Аякс Първи полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.
21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
21:10 Max Sport 2: Волейбол: Полша - Бразилия, мач за трето място Лига на нациите
21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Барселона Втори полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)
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