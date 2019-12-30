Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан

08:45 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 2 част

09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио

11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)

11:30 Max Sport 1: Евролига: Фенербахче - Реал Мадрид Мач за трето място, сезон 1028.19г.

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

14:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Шефилд Юнайтед , мач от английската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/

14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/

18:05 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Волфсбург Мач от германската Бундеслига

19:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)

19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

19:30 Max Sport 2: Волейбол: Китай - Турция, мач за трето място Лига на нациите - жени

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Аякс Първи полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.

21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

21:10 Max Sport 2: Волейбол: Полша - Бразилия, мач за трето място Лига на нациите

21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Барселона Втори полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение) 08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, мач за Суперкупата на България /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Астън Вила, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан08:45 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 2 част09:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)11:30 Max Sport 1: Евролига: Фенербахче - Реал Мадрид Мач за трето място, сезон 1028.19г.12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Локомотив София, мач от Втора професионална лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио12:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/14:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Шефилд Юнайтед , мач от английската Висша лига /п/14:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Оклахома Сити Тъндър, мач от НБА /п/14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)16:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис17:00 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Славия, мач от efbet Лига /п/18:05 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Волфсбург Мач от германската Бундеслига19:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай (повторение)19:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/19:30 Max Sport 2: Волейбол: Китай - Турция, мач за трето място Лига на нациите - жени20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Тотнъм - Аякс Първи полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.21:00 Ring.BG: Великата футболна сцена21:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/21:10 Max Sport 2: Волейбол: Полша - Бразилия, мач за трето място Лига на нациите21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/21:45 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно22:00 TV+: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Барселона Втори полуфинал Шампионска лига 2018/19 г.23:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение) Днес+ Запази и Сподели



