Принц Хари и Мегън Маркъл регистрират своя фондация Херцогът и херцогинята на Съсекс – Принц Хари и Мегън Маркъл подадоха документи за регистрация на личната им кралска фондация.



Кралската двойка, която има седеммесечен син на име Арчи, основава фондация с търговската марка Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex още през юни – само ден, след като официално се разграничиха от благотворителната организация, в която работеха заедно с херцога и херцогинята на Кеймбридж – принц Уилям и Кейт Мидълтън.



Запазената търговска марка на Хари и Мегън отскоро се прилага върху широк спектър от артикули, включително печатни материали, дрехи, социални услуги и благотворително набиране на средства.



През юни Бъкингамският дворец обяви, че Кралската фондация ще продължи без участието на херцога и херцогинята на Съсекс.



В изявление тогава от Бъкингам съобщиха, че „по-късно през тази година Кралската фондация ще се превърне в главното благотворително средство за набиране на средства и провеждане на благотворителни инициативи за херцога и херцогинята на Кеймбридж“.



Междувременно по-рано през 2019 г. принц Хари призна, че той и брат му имат „добри дни и лоши дни“.



Хари, който се ожени за съпругата си Мегън в параклиса “Сейнт Джордж” в замъка Уиндзор през май 2018 г., отхвърли слуховете за разрив с брат си и неговата съпруга Кейт.



