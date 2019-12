Още снимки: test Мъск открива тунел за транспортиране на хора през 2020 Тунел, с дължина почти километър, в Лас Вегас, алтернатива на „натоварения трафик“ за пренаселените градове трябва да бъде завършен през следващата година, заяви иновативният предприемач Илон Мъск в „Туитър“, цитиран от АФП.



Тунелът за придвижване на хората се изгражда от The Boring Company, една от компаниите, ориентирани към бъдещето, основани от Мъск, наред с компанията за електрически автомобили „Тесла“ и „Спейс Екс“, която разработва космически кораби.



48-годишният милиардер написа в „Туитър“, че “Boring Co завършва първия си търговски тунел във Вегас, преминавайки от Конгресния център Лас Вегас до булеварда „Стрип“.



Във второ съобщение, той написа “да се надяваме, че напълно ще функционира през 2020 г.”



Конгресният център в Лас Вегас е огромен комплекс, който ще се разширява в бъдеще – тунелът с дължина 0,8 мили (1,3 километра) би улеснил пътуването между Центъра и известната Лас Вегас Стрип, където се намират много от големите хотели и казина.



През март служители на Лас Вегас избраха компанията на Мъск, за да проектира, построи и управлява тунели-близнаци, осигуряващи транспортирането на пътници в малки, автономни превозни средства, всеки от което побира осем до 16 пътници.



Пътуване от град до град



Роденият в Южна Африка Мъск, който е известен с оригинално и понякога в сферата на фантазиите мислене, отдавна се застъпва за футуристична подземна влакова система, наречена Hyperloop, която ще позволи на пътническите капсули на изградено от „Тесла“ шаси да се движат през тръби с ниско налягане при високи скорости.



В крайна сметка той се стреми да изгради такава система, свързваща Вашингтон и Ню Йорк по натоварения североизточен коридор на САЩ; той също предлага проекти за Чикаго и Лос Анджелис.



Компанията на Мъск миналата година показа на репортерите нов тестов тунел в Калифорния, но Лас Вегас е първият клиент, който инвестира в неговата компания.



Цената на тунела, първоначално изчислена на едва 35 милиона долара, оттогава е нараснала до 52,5 милиона долара, според Las Vegas Review-Journal.



Мъск се надява, че технология на „Boring“ за транспортиране на хора ще извърши революция в градския трафик в този все по-претъпкан свят.



Той споделя, че идеята му е хрумнала, докато седял в нарастващо безсилие в колата си, заседнал в задръстване между скъпата му вила в Бел Еър, Калифорния и офисите на „Спейс екс“ в Хоторн, на юг от Лос Анджелис.



