Основателката на компания с продажби за $70 милиона, която от 9 години не взема заплата

През 2009 г. Вики Сай напуска своята работа на "Уолстрийт", продава годежния си пръстен, връща се у дома заедно с майка си и от гаража си в Сан Франциско създава своята компания за козметични продукти Tatcha. В рамките на 6 години тя е обявена за втората най-бързо развиващата се организация, ръководена от жени в класация на сп. Inc.



Луксозната марка, предлагаща продукти за кожата, печели фенове в лицето на Ким Кардашиян и Меган Маркъл, а през 2018 г. продажбите ? се равняват на 70 млн. долара. Тази година компанията бе придобита от Unilеver, пише CNBC Make It.



През по-голямата част от времето, докато организацията се е развивала и растяла, Сай не е взимала заплата и вместо това е реинвестирала всяка печалба обратно в компанията. Тя казва, че това решение е било основополагащо за началото на Tatcha.



"Дори и да исках, не бих могла да събера пари от финансовия сектор", споделя Сай пред CNBC Make It. Продуктите на компанията черпят вдъхновение от ритуалите за красота на японските гейши и се основават на подхода "по-малкото е повече". Сай е страдала от остър дерматит, покрай който е била привлечена от простите съставки на японския ритуал за грижа за кожата и е искала да създаде подобни продукти без парабени, синтетични аромати, минерални масла и други потенциално дразнещи съставки.



Преди години азиатската красота и чистите формули на продуктите не са се определяли като нещо значимо. Освен това основателите на компании жени са се сблъсквали с по-големи бариери за финансирането на бизнеса си. Според скорошно проучване на Crunchbase oт 2019 г. за всеки 100 долара, инвестирани от фирми за рисков капитал, само 3 долара отиват за компании, основани от жени.



Toва е и причината самофинансирането да се оказва ключово за стартирането на Tatcha. Сай успява да събере близо 1 млн. долара, включително от останалата ? сума от студентския ? заем, кредитни карти и др. За известно време тя е трябвало да работи на 4 места, а голяма част от нейните доходи и тези на съпруга ? Ерик са отивали за компанията.



По този начин не се е налагало да разчитат на външни инвеститори и Сай е можела да решава как ще се случват процесите в организацията. Тя е приоритизирала научноизследователската и развойна дейност, обслужването на клиентите и създава следването на определен бизнес модел. За всяка направена покупка компанията е отделяла финансиране за обучение на момичета в партньорство с организацията с нестопанска цел Room to Read.



След успеха на продуктите Tatcha, Сай започва да взима заплата си. "Всеки път, когато получавам заплата, имам чувството, че съм спечелила лотарията", казва тя. "Това е невероятно". Сай казва, че не обича да харчи парите за неща и трупането на вещи за нея е огромно бреме.



