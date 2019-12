Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Мач на годината двубой между отбори на Съюза на артистите в България и Съюза на музикалните дейци /1975 г./, 1 част

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Берое, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

09:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - Китай Лига на нациите - жени

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Болоня

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Мемфис Гризлис, мач от НБА /п/

11:00 Diema: "Шаолински футбол" - екшън комедия с уч. на Уей Зао, Карън Мок, Стивън Чоу и др. /п/

11:30 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Кристина Младенович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Наполи

12:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал

12:00 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - Бразилия Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига /п/

12:30 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, запис

13:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

13:00 KinoNova: "Карате кид 3" - екшън с уч. на Ралф Мачо, Пат Морита, Томас Иън Грифит, Мартин Ков, Робин Лайвли, Шон Кенън, Ранди Хелън и др. /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/

14:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Петра Мартич (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Челси, мач от английската Висша лига, директно

16:30 Film Plus: Тенис: Шуай Пън - Елена Рибакина (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение)

17:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

17:00 Diema Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип, директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уулвърхямптън Уондърърс , мач от английската Висша лига, директно

18:30 Film Plus: Тенис: Мисаки Дои - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

19:00 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Сити - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - великите финали

20:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Мартич (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - I четвъртфинал, повторение)

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Астън Вила, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Интер - Барселона Шеста среща от груповата фаза

23:10 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

23:10 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

23:30 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал