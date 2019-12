Още снимки: test Борисов благодарен на Дейвид Камерън, че споменал България в автобиографията си Благодаря на Дейвид Камерън за автобиографичната му книга "For the record". В нея той обръща специално внимание на визитата си в България през 2015 г., когато заедно посетихме границата ни с Турция по време на най-голямата мигрантска вълна.



С това се похвали във фейсбук министър-председателят Бойко Борисов.



Той подчерта, че и днес се справяме с опазването на границата и отчитаме нулев миграционен натиск.



От януари до средата на декември от Турция в целия ЕС има ръст нелегалните мигранти с 46% спрямо същия период на 2018 г., допълни той.