Спортът по телевизията днес

07:00 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

07:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - финал, повторение)

08:00 BNT 3: БНТ на 60 години: Успехите на българския футбол на Олимпийски игри медалите на българския олимпийски отбор в Мелбърн 1956 г. и Мексико 1968 г.

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи

08:00 Max Sport 2: Волейбол: Китай - Италия Лига на нациите - жени

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

09:00 Film Plus: Тенис: Ребека Петерсон - Хедър Уотсън (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - финал и награждаване, повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Ювентус

10:05 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - Русия Лига на нациите

11:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод /п/

11:35 Max Sport 2: Волейбол: Турция - Бразилия Лига на нациите - жени

12:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", обзор /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Анна-Лена Грьонефелд/Деми Шуурс Су-Вей Хсие,Барбора Стрицова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - I полуфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Барселона - Манчестър Юнайтед Втори четвъртфинал Шампионска лига 2018/19 г.

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 25-и епизод /п/

13:05 Max Sport 2: Волейбол: Полша - Русия Лига на нациите

13:10 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Саманта Стосър/Шуай Джан (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА /п/

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Борнемут, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Nova Sport: Баскетбол: Цмоки - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига, директно

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2019 г. Световно първенство по баскетбол /мъже/: Аржентина - Испания - финал

15:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Аякс Втори четвъртфинал Шампионска лига 2018/19 г.

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Рединг - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

17:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Черно море, мач от efbet Лига /п/

17:05 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

17:30 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

17:55 BNT 3: Баскетбол: Рилски спортист - Балкан - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Самоков"

18:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

19:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига, директно

19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от efbet Лига /п/

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

19:30 Max Sport 2: Волейбол: Бълагрия - Сърбия Лига на нациите - жени

20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор на полусезона

20:00 Diema: "Шаолински футбол" - екшън комедия с уч. на Уей Зао, Карън Мок, Стивън Чоу и др.

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Ring.BG: Звездите на футбола

21:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Film Plus: Тенис: Петра Мартич - Кристина Младенович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

23:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

23:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

23:30 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Аля Томлянович (Zhengzhou Open, Чънджоу; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

