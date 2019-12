Още снимки: test Матю Маконъхи, Колин Фарел, Хю Грант и новият филм на Гай Ричи The Gentlemen Гай Ричи реши да ни пожелае "Честита Коледа" по най-добрия възможен начин - пусна пълен трейлър на предстоящия да излезе The Gentlemen. Вече споделихме, че очакваме новия му филм с нетърпение, защото с него режисьорът се завръща към корените си - добрите стари мафиотски истории, разказани с черно чувство за хумор.



От пълния трейлър научаваме, че марихуаненият бос Мики (Матю Маконъхи) иска да продаде империята си на американци (Хенри Голдинг в роля, която няма общо с тази в "Последната Коледа"). Нещата обаче не вървят по план.



Като второстепенни персонажи, но не и като актьорска игра, виждаме Колин Фарел, Чарли Хънъм, Мишел Докъри и Хю Грант. Сценарият е на Гай Ричи.



