Още снимки: test "Котките" и какво да очакваме от филма На пръв поглед историята на мюзикъла "Котките", който за пръв път се поставя на Бродуей през 1982 г., има много елементарна основа: разказва се за котки. Котки, изиграни от хора, облечени в тесни костюми, покрити с грим. Те танцуват и пеят основно за котешки неща. Всичко това е само на пръв поглед обаче.



Защото изпълненията на котките от романа "Популярна книга за котките от Стария опосум" на Нобеловия лауреат Т. С. Елиът, пречупени през погледа и на гениалния Андрю Лойд Уебър, представляват виртуозен синтез между три изкуства - музика, танц и поезия.



"Котките" привличат внимание не само с вокалните си и танцови способности, но и със специфичните грим и костюми, които трансформират актьорите в уникалните герои на този великолепен мюзикъл. Мюзикъл, пренасящ публиката в един магичен свят, който може да съществува само в театъра.



Близо четири десетилетия по-късно режисьорът Том Хупър ("Клетниците") си поставя нелеката задачи да пренесе същата тази публика в един магичен котешки свят, който този път може да съществува единствено в киното.



"Котките" и какви са нагласите и реакциите след пускането на първия трейлър

Присъдата на публиката за първия трейлър на "Котките"



Очаквания срещу реалност



И така филмът ни разказва познатата история за специалния бал на котешкото племе Джеликъл, което се събира веднъж годишно, за да посрещне своя вожд - мъдрия Стар Дойтермони (Джуди Денч).



Действието се развива в полунощ в Лондон, където котките излизат, за да представят песните си, докато Старият Дойтермони избира една от тях, която да се възнесе на небето и да получи нов по-добър живот.



Една от най-важните женски роли е тази на Гризабела (Дженифър Хъдсън) - някога обожавана и красива, тя напуска котешкото племе, подпамена от злия Макавити (Идрис Елба). След време обаче решава да се завърне, но по-старите членове на котешката група отказват да я приемат обратно.



Именно Гризабела представя най-емоционалната и трогателна песен - "Memory", която през годините е изпълнена от над 160 певци, сред които Барбара Стрейзънд, Елън Пейдж, Никол Шерцингер и Леона Луис. Колкото и въздействащо да изпява "Memory", не смятаме, че изпълнението на Хъдсън е от най-запомнящите се във филма.



Причината е, че в новата филмова адаптация на Том Хупър Гризабела остава сякаш на заден план, защото вниманието на зрителя е приковано към младата и красива котка Виктория (балерината Франческа Хейуърд). Тя не разбира защо всички отбягват Гризабела и първа и протяга ръка за помощ.



Всяко движение на Виктория е толкова деликатно и прецизно, че с грациозността си тя кара всички останали котки да изглеждат тромави и неопитни. Тъй като нейният образ е представен по-подробно във филма от мюзикъла, Андрю Лойд Уебър вижда възможност да създаде нова песен именно за Виктория.



Така заедно с Тейлър Суифт те пишат "Beautiful Ghosts" - изключително важна песен, която заема ключово място във филмовата адаптация. Версията, изпълнена от Тейлър Суифт, звучи и по време на финалните надписи.



Освен Виктория и Гризабела, имаме възможност да чуем невероятните изпълнения на театралната котка Гъс (Иън Маккелън), лакомата котка Бъстъфър Джоунс (Джеймс Кордън), лукавата Бомбалурина (Тейлър Суифт), злодея Маккавити (Идрис Елба), палавия Ръм Тъм Тъгър (Джейсън Деруло), котката-фокусник мистър Мистофълис ( Лаури Дейвидсън) и много други.



Сред запомнящите се изпълненения несъмнено попадат добре познатите от мюзикъла песни, между които "The Rum Tum Tugger", "Mr. Mistoffelees", "Gus: The Theatre Cat", "Macavity" и други.



Въпреки че филмът е високобюджетен и Том Хупър събира на едно място толкова талантливи световни знаменитости, истината е, че магията, която ни носи мюзикълът е почти напълно съсипана. И това не е заради липсата на креативност в костюмите, декорите, песните, танците, грима и хореографията, защото те присъстват и във филма в пълна сила.



Основната причина е, че всичко така натрапчиво е сведено до специални ефекти, че това кара отделните малки красиви елементи да бледнеят на фона на хаотичната технология, използвана, за да накара хората да приличат на котки. Да не споменаваме колко зловещо, странно и абсурдно изглеждат повечето от тях.



