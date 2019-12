Още снимки: test Касите на Дирекция "Местни данъци" във Варна работят и днес На 27 и 30 декември включително касите за плащане на местни данъци и такси - на бул. “Сливница“ №191 (сградата на Изчислителен център), ще работят извънредно от 08.00 ч. до 17.30 ч., съобщиха от дирекция „Местни данъци“ към Община Варна.



На 31 декември работното време с граждани е от 08.00 ч. до 10.30 ч.



Без промяна остава работното време на касовите салони на:



бул. ”Ген.Колев” No 92 (сградата на район Приморски), работно време с граждани: 09.00-17.30 ч.



площад „Мусала” - „Информационен център“, работно време с граждани: 09.00-12.30 ч. и от 13.30-17.00 ч.



бул. “8-ми приморски полк” №43 (Информационен център в Община Варна), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.00-12.30 ч.; 15.00-15.15 ч.



ул. “Народни будители“ №2 (сградата на Район „Аспарухово“), работно време с граждани: 09.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.00-15.15 ч.



кв. Виница, сградата на Кметство Приморски, работно време с граждани: 9.00-17.00 ч. с почивки от 10.30-10.45 ч.; 12.30-13.00 ч.; 15.15-15.30 ч.



Информация за размера на задълженията може да бъде получена на гише „Информация” в дирекция "Местни данъци”, бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905, както и на следните интернет страници www.varna.bg , www.nap.bg , www.epay.bg.



Задълженията могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път. За улеснение на гражданите на касите на дирекция „Местни данъци“ функционират ПОС – терминални устройства.



Чрез банков превод по банковата сметка на Община Варна.



„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна



IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00



BIC: CECBBGSF



Код за вид плащане:



44 14 00 Патентен данък и лихви върху него;



44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви върху него;



44 22 00 Данък върху наследствата и лихви върху него;



44 23 00 Данък върху превозните средства и лихви върху него;



44 24 00 Такса за битови отпадъци и лихви върху нея;



44 25 00 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин и лихви върху него;



44 28 00 Туристически данък;



44 65 00 Приходи от глоби и санкции;



44 80 13 Такси за притежаване на куче.



Други начини за плащане на задълженията:



С ПИН код през екрана за проверка на задълженията;



В офисите на ИЗИПЕЙ АД, офиси на ЦКБ, Банка Пиреос, Банка ДСК, „ФАСТ ПЕЙ ХД“ АД;



По Интернет:



В клонове на Български пощи;



Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП;



През онлайн платформата за притежателите на кредитни карти транскарт;



