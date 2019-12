Още снимки: test Популярните търсения в Google през 2019 -а и какви са те в България? Google всяка година публикува своя списък с най-популярните търсения, разкривайки темите, които са вълнували хората през последните 12 месеца.



Данните могат да бъдат подбрани по държава или може да видите списък с най-търсеното през изминалата година. Класацията е наречена "Година в търсене" (Google's Year in Search) и дава кратък преглед на най-търсените знаменитости, новини, актьори, атлети, филми, песни, телевизионни предавания и други.



Нека започнем с глобалната картина и това, от което са се интересували хората по света. Първо място заема "Индия срещу Южна Африка" и естествено става дума за спорт. Това обаче е не особено популярният в България крикет. На второ място е американският актьор Камерън Бойс, който почина внезапно на 6 юли тази година, едва 20-годишен. Третото място е за футболния турнир "Копа Америка", в който участват националните отбори на страни от Южна Америка и поканени отбори от други континенти. Относно личностите, на първо място е Антонио Браун - американска футболна звезда, на второ е бразилският футболист Неймар, а на трето Джеймс Чарлз - популярен влогър в YouTube.



Ако се интересувате от най-търсените филми на първо място сред тях е "Отмъстителите: Краят", на второ - "Жокера" и трето "Капитан Марвел". Относно сериалите първенецът е "Игра на тронове", следван от "Странни неща" и "Чернобил". Актьорът, от който най-много са се интересували, е Джуси Смолет, следван от Кевин Харт, Хоакин Финикс, Киану Рийвс и Лори Луглин.



При нас "Жокера" е на трето място за най-търсени филми, като на първо е българската продукция "Доза щастие" (базирана на романа "Падение и спасение: Изповедта на една хероинова наркоманка" на Весела Тотева), а на второ "Аквамен". При родните риалити формати и сериали в челната тройка са "Пътят на честта", "Игри на волята" и "Женени от пръв поглед". Що се отнася до личностите, най-много търсения у нас има за Папа Франциск, като след него се нареждат Цветан Цветанов, Джени Суши, Александра Сърчеджиева и Димитър Маринов.



Футболният двубой България и Англия е водещ при спортните събития, където попада и популярното дерби Левски срещу ЦСКА, както и мачове от международните първенства като US Open 2019, Ливърпул - Барселона.



При изпълнителите най-търсен е популярният с вокалните си имитации си Стефан Илчев, следван от Кристина Димитрова, Мила Роберт и Папи Ханс.



