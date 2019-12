Още снимки: test IMDb, Game of Thrones, "Чернобил", Peaky Blinders и кои са най-търсените сериали през 2019 г. На Коледа обърнахме внимание освен на обилната трапеза и на най-търсените филмите в IMDb през 2019 г.



Днес обаче е вторият ден от празника и ще продължим да уважаваме трапезата с присъствието си.



Разбира се, няма да правим само това, защото ще видим и кои са най-търсените сериали в IMDb за изминалите 12 месеца.



10. You





9. Sex Education





8. Peaky Blinders





7. "Живите мъртви"





6. Black Mirror





5. The Boys





4. The Umbrella Academy





3. Stranger Things





2. "Чернобил"





1. Game of Thrones





За съжаление, не можем да кажем, че сме изгледали всички сериали в тази класация, като ни убягват два, но със сигурност бихме сложили Peaky Blinders в топ 3.