Още снимки: test Дигитален минимализъм, FOMO и как да направим детокс от телефона си по празниците Възможно ли е да притежаваме смартфон и да успеем да бъдем независими от него? Толкова независими, че да успеем да се придвижим в непознато място без навигацията му, да си поръчаме обяд без да ползваме приложение и да си уговорим среща с някого, без да се налага да уточняваме допълнителни детайли за нея през месинджър?



Според професора по компютърни науки и автор на книгата Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World ("Дигитален минимализъм: да изберем осъзнат живот в този шумен свят") Кал Нюпорт това е съвсем постижимо. Ето какво трябва да направим.



"Използвайте телефона си за обаждания, текстови съобщения и източник на музика или книги," съветва студентите си Нюпорт. Това означава да изтрием излишните приложения, да забравим за браузъра и дори да махнейм мейл нотификациите си.



Дигиталният минимализъм може да бъде постигнат, ако престанем да прещракваме между десетките си приложения в опит да избягаме от прословутото FOMO (fear of missing out - страх да не би да пропуснем нещо, което се случва).



