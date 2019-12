Още снимки: test Спортът по телевизията днес 09:00 KinoNova: "Куче футболист: Еврокупата" - комедия с уч. на Ник Моран, Джейк Томас, Лори Хойринг и др.

09:00 Film Plus: Футбол: Бетис - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

10:00 Max Sport 2: Волейбол: Италия - Турция Лига на нациите - жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Торино Сезон 2018/19г.

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

11:30 Max Sport 2: Волейбол: Русия - Франция Лига на нациите

11:30 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Милуоки Бъкс, мач от НБА /п/

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

12:00 BNT 3: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази

12:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Стандард Лиеж - Арсенал

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Сити - Шалке 04 Втори осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

13:10 Film Plus: Тенис: Тимеа Бабош/Кристина Младенович - Саманта Стосър/Шуай Джан (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II полуфинал, повторение)

13:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 21-ви епизод

14:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Борусия Мьонхенгладбах - Истанбул Башакшехир

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Симона Халеп (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2019 г. Европейско първенство по волейбол /мъже/: Сърбия - Словения - финал

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Копенхаген - Малмьо

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Втори осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

17:00 Nova Sport: Футбол: Брентфорд - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Борнемут - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Film Plus: Футбол: Валядолид - Валенсия (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 17 кръг

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Порто - Фейенорд

19:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

19:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II четвъртфинал,повторение)

19:15 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Nova Sport: Футбол: Рединг - Куинс Парк Рейнджърс, мач от Чемпиъншип, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Осасуна - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА /п/

22:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига, директно

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

