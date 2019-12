Още снимки: test Ед Шийрън временно спира кариерата си Британският музикант Ед Шийрън, който стана артист на десетилетието във Великобритания според официалните класации, ще направи почивка в кариерата си, за да си почине след три години непрекъсната работа. По време на почивката си той ще се посвети на пътувания, четене и творчество, – това съобщи самият певец в профила си в Instagram.



Шийрън пише още, че откакто е излязъл албумът му “Divide” през 2017 г., той работи почти без прекъсване.



“Затова сега реших просто да си почина, за да пътувам, пиша и чета. Няма да бъда в социалните мрежи, докато не дойде време за завръщане”, написа той.



Шийрън не посочи колко време ще си почине, като отбеляза само „ще се видим, когато се видим“. 28-годишният музикант обеща на феновете си да се върне, когато му дойде времето, и това да стане с нови песни.



Ед Шийрън е един от продаваните музиканти. Става известен през 2011 г. след излизането на сингъла The A Team. Албумите, които издаде след това, заеха първо място в британската класация, а последният, издадено през 2017 г., също оглави американската класация. В момента са продадени повече от 15,5 милиона копия на албума, включително сингъла Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.



В края на 2017 г. Ед Шийрън стана носител на Ордена на Британската империя за приноса си в музиката и благотворителността. В течение на кариерата си той стана носител на „Грами“ четири пъти, получи и пет награди „Брит“, шест награди „Билборд“ и много други. Британският музикант Ед Шийрън, който стана артист на десетилетието във Великобритания според официалните класации, ще направи почивка в кариерата си, за да си почине след три години непрекъсната работа. По време на почивката си той ще се посвети на пътувания, четене и творчество, – това съобщи самият певец в профила си в Instagram.Шийрън пише още, че откакто е излязъл албумът му “Divide” през 2017 г., той работи почти без прекъсване.“Затова сега реших просто да си почина, за да пътувам, пиша и чета. Няма да бъда в социалните мрежи, докато не дойде време за завръщане”, написа той.Шийрън не посочи колко време ще си почине, като отбеляза само „ще се видим, когато се видим“. 28-годишният музикант обеща на феновете си да се върне, когато му дойде времето, и това да стане с нови песни.Ед Шийрън е един от продаваните музиканти. Става известен през 2011 г. след излизането на сингъла The A Team. Албумите, които издаде след това, заеха първо място в британската класация, а последният, издадено през 2017 г., също оглави американската класация. В момента са продадени повече от 15,5 милиона копия на албума, включително сингъла Shape Of You, Castle on the Hill, Perfect.В края на 2017 г. Ед Шийрън стана носител на Ордена на Британската империя за приноса си в музиката и благотворителността. В течение на кариерата си той стана носител на „Грами“ четири пъти, получи и пет награди „Брит“, шест награди „Билборд“ и много други. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели