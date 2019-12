Още снимки: test Just Eat си хареса финалната оферта на Takeaway.com Just Eat подкрепи окончателната оферта от Takeaway.com за всички свои акции и отхвърли конкурентна оферта за пари в брой от Prosus в петък, заявявайки, че връзката с Takeaway за създаване на една от водещите компании за доставка на храна онлайн е завладяваща, предава Ройтерс.



Takeaway и Prosus повишиха офертите си за британската компания преди дни, като офертата на Takeaway за всички акции надвиши тази на Prosus за 800 пенса на акция въз основа на текущата цена на акциите.



„Съветът на Just Eat продължава да вярва, че обединението с Takeaway.com се основава на убедителна стратегическа обосновка“, заяви компанията и добави, че решението да подкрепи Takeaway е единодушно.



Търгуваната в Амстердам Takeaway е получила валидно одобрение и ангажименти за своята оферта от притежателите на 46% от собствения капитал на Just Eat, което я поставя на ръка разстояние от придобиването на одобрение от 50% плюс една акция, от която се нуждае, за да победи Prosus.



Тя подслади офертата си да даде на акционерите на Just Eat около 57,5% от комбинираната група, което предполага стойност от 916 пенса за всяка акция на Just Eat въз основа на заключителната цена на акциите на Takeaway от 88,90 евро в сряда, ден преди компанията да вдигне офертата си.



Акциите на Takeaway паднаха оттогава, но нивото от 78,5 евро, на което се търгуваха в петък, все още прави офертата малко по-добра от тази на другия конкурент, с имплицитна стойност от 809 пенса на акция.



Анализаторите от Barclays заявиха, че акциите на Takeaway ще трябва да паднат под 77 евро, за да може нейната предполагаема оферта да падне под тази на Prous.



Акционерите на Just Eat имат право до 10 януари да приемат някоя от офертите. Акционерите на Takeaway ще гласуват за офертата на 9 януари.



