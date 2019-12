Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Интер Сезон 2018/19г.

08:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

09:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

10:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Наполи Сезон 2018/19г.

10:00 Max Sport 2: Волейбол: Бразилия - Полша Лига на нациите - жени

10:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

11:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

11:00 KinoNova: "Карате кид 3" - екшън с уч. на Ралф Мачо, Пат Морита, Томас Иън Грифит, Мартин Ков, Робин Лайвли, Шон Кенън, Ранди Хелън и др.

12:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - II полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор /п/

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Борусия Дортмунд - Тотнъм Втори осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

12:30 Max Sport 2: Волейбол: Иран - Полша Лига на нациите

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 18-и епизод /п/

13:45 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - финал, повторение)

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА /п/

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2019 г. Футбол: Лудогорец - ЦСКА /Москва/ - среща от турнира на УЕФА "Лига Европа"

15:00 Film Plus: Тенис: Симона Халеп - Елина Свитолина (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Аякс Втори осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

16:45 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

17:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Хетафе (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 25-и епизод

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Лацио Сезон 2018/19г.

18:10 BNT 2: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази

18:30 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

19:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - II четвъртфинал,повторение)

19:00 Max Sport 2: Волейбол: България - САЩ Лига на нациите

19:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Бостън Селтикс, мач от НБА, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Милан Сезон 2018/19г.

20:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

20:30 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се представят различни аспекти от св...

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Милуоки Бъкс, мач от НБА, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио Сезон 2018/19г.

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

