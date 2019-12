Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Динамо Загреб - Манчестър Сити

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Бърнли, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан Сезон 2018/19г.

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн Мюнхен - Тотнъм

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 2: Волейбол: Китай - Турция Лига на нациите - жени

10:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Рома Сезон 2018/19г.

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор - Аталанта

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - Франция Лига на нациите

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Лион - Барселона Първи осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

12:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

14:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байер Леверкузен - Ювентус

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Юта Джаз, мач от НБА /п/

14:30 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)

15:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

16:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Локомотив Москва

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ливърпул - Байерн Мюнхен Първи осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

17:00 Film Plus: Футбол: Майорка - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 2-ри епизод /п/

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Олимпиакос - Цървена звезда

18:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Ювентус Сезон 2018/19г.

18:45 Eurosport: Волейбол: "Таймаут"

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 18-и епизод

19:00 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International - финал, повторение)

19:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2019-а", разширен обзор

19:00 Max Sport 2: Волейбол: Германия - България Лига на нациите

19:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 20-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Волфсбург Мач от германската Бундеслига

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:15 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Лацио Сезон 2018/19г.

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

