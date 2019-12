Още снимки: test Airbus ще продаде 100 самолета на Spirit Airlines Американският нискотарифен превозвач Spirit Airlines Inc. заяви, че ще закупи 100 самолета от Airbus, с опция за допълнителни 50 машини.



Това съобщи АП.



Поръчката включва модели A319, A320 и A321Neo. Крайният срок за доставка на самолетите е 2027 г. Стойността на покупката не беше оповестена, но анализатори смятат, че сделката е за до $5 милиарда.



Spirit Airlines Inc. използва 140 самолета, направени от Airbus.



Авиокомпанията също обяви повишаването на Мат Клайн на поста изпълнителен вицепрезидент и главен търговски директор (CCO). Американският нискотарифен превозвач Spirit Airlines Inc. заяви, че ще закупи 100 самолета от Airbus, с опция за допълнителни 50 машини.Това съобщи АП.Поръчката включва модели A319, A320 и A321Neo. Крайният срок за доставка на самолетите е 2027 г. Стойността на покупката не беше оповестена, но анализатори смятат, че сделката е за до $5 милиарда.Spirit Airlines Inc. използва 140 самолета, направени от Airbus.Авиокомпанията също обяви повишаването на Мат Клайн на поста изпълнителен вицепрезидент и главен търговски директор (CCO). /news.bg Днес+ Запази и Сподели