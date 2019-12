Още снимки: test Ед Шийрън разкри детайли около сватбата си Ед Шийрън пусна нов музикален клип, в който целува съпругата си Чери Сийборн, като видеото потвърждава датата на сватбата им.



Видеото за „Put It All On Me“, с участието на певицата Ела Май, разказва различните любовни истории на двойки от цял свят. В рядка публична показност на личните им отношения, Ед и Чери се виждат заедно в кухня, танцувайки, смеейки се и целувайки се.



Докато се шегуват, думи, описващи тяхната романтична история, вървят по екрана. „Още в гимназията Ед и Чери се харесаха силно“. “Преди няколко години те отново се намериха, имаше фойерверки. Те се ожениха през януари 2019 година”, се казва във видеото.



Шийрън обикновено остава мълчалив по отношение на връзката си с Чери, приятел от детството, с когото е посещавал училището в Съфолк. През януари 2018 г. той обяви, че двамата са сгодени, като написа в Инстаграм“: “Сдобих се с годеница малко преди новата година. Много сме щастливи и влюбени, а котките ни също са сгодени.”



През юли тази година той потвърди, че са станали съпруг и съпруга, но не сподели повече подробности

