Още снимки: test Дори раците отшелници страдат от социално неравенство Раците отшелници също се борят със социалното неравенство и са изправени пред невероятно оспорван пазар за „недвижимо“ имущество, пише вестник The New York Times.



Те имат нужда от все по-големи черупки по време на своя живот, но такива не растат на раците отшелници. Затова те трябва да разчитат на празни черупки от охлюви по морското дъно и постоянно се оглеждат за по-добра черупка от тази, която имат в момента.



Според проучване на списание Physica A обаче, разпределението на тези черупки сред популацията на раци отшелници в специфичен регион е доста сходно като разпределението на богатството при хората. Това може да означава, че тези раци са едни от първите животински видове, при които наблюдаваме неравенство при разпределението на богатството, предаде "Фокус".



Иван Чейс, професор в университета Стоуни Брук в Ню Йорк, главен ръководител на изследването, наблюдава този феномен от доста време и го е нарекъл „верига на незаетите“ черупки.



Когато някой охлюв умре на плажа и така „освободи“ своята черупка, тя скоро привлича вниманието на рак отшелник, който в най-честия случай ще дойде да огледа потенциалният си нов дом. Ако ракът реши, че черупката е по-добра от сегашната, с която той разполага, той я търгува – сменя я, за да може по-малък рак по-късно пък да смени своята черупка за оставената на плажа. Според д-р Чейс всеки умрял охлюв предизвиква около три такива „търговии“.



Освен това Чейс винаги се е чудил дали тази система не предизвиква някакъв вид неравенство сред раците, в която няколко от тях не държат най-големите черупки.



Проучването събрало 300 рака от бреговете на Лонг Айлънд и учените махнали черупките от раците. После раците и черупките им били измерени. Учените погледнали как черупките от различни тежести са разпределени сред популацията на раците.



Резултатите били интересни: кривата на разпределението се издигала около черупките със средна големина, а след това падала при по-големите черупки, преди съвсем да се срине при най-големите. С други думи много малко раци притежавали големи черупки, което на практика е подобно на разпределението на богатството при хората.



С други думи, според проучването, около един процент от раците притежават около 3% от тежестта на всички черупки.



Чейс отбелязва, че сред раците няма Бил Гейц или Джеф Безос, но все пак има неравенство. Раците отшелници също се борят със социалното неравенство и са изправени пред невероятно оспорван пазар за „недвижимо“ имущество, пише вестник The New York Times.Те имат нужда от все по-големи черупки по време на своя живот, но такива не растат на раците отшелници. Затова те трябва да разчитат на празни черупки от охлюви по морското дъно и постоянно се оглеждат за по-добра черупка от тази, която имат в момента.Според проучване на списание Physica A обаче, разпределението на тези черупки сред популацията на раци отшелници в специфичен регион е доста сходно като разпределението на богатството при хората. Това може да означава, че тези раци са едни от първите животински видове, при които наблюдаваме неравенство при разпределението на богатството, предаде "Фокус".Иван Чейс, професор в университета Стоуни Брук в Ню Йорк, главен ръководител на изследването, наблюдава този феномен от доста време и го е нарекъл „верига на незаетите“ черупки.Когато някой охлюв умре на плажа и така „освободи“ своята черупка, тя скоро привлича вниманието на рак отшелник, който в най-честия случай ще дойде да огледа потенциалният си нов дом. Ако ракът реши, че черупката е по-добра от сегашната, с която той разполага, той я търгува – сменя я, за да може по-малък рак по-късно пък да смени своята черупка за оставената на плажа. Според д-р Чейс всеки умрял охлюв предизвиква около три такива „търговии“.Освен това Чейс винаги се е чудил дали тази система не предизвиква някакъв вид неравенство сред раците, в която няколко от тях не държат най-големите черупки.Проучването събрало 300 рака от бреговете на Лонг Айлънд и учените махнали черупките от раците. После раците и черупките им били измерени. Учените погледнали как черупките от различни тежести са разпределени сред популацията на раците.Резултатите били интересни: кривата на разпределението се издигала около черупките със средна големина, а след това падала при по-големите черупки, преди съвсем да се срине при най-големите. С други думи много малко раци притежавали големи черупки, което на практика е подобно на разпределението на богатството при хората.С други думи, според проучването, около един процент от раците притежават около 3% от тежестта на всички черупки.Чейс отбелязва, че сред раците няма Бил Гейц или Джеф Безос, но все пак има неравенство. /24chasa.bg Днес+ Запази и Сподели