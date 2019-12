Още снимки: test Риана, R9 и какво разкри певицата за новия си албум Покрай всички модни проекти и секси провокации с бельо в последно време сякаш забравихме, че Риана не е пускала нов албум от близо четири години. Истинските й фенове обаче нямат търпение да я видят и чуят отново в ролята, кяото ни накара да се влюбим в нея.



И този момент е все по-близо. След луксозната си автобиография и подписването на договор за автобиографичен филм, Риана явно е решила, че е крайно време да даде на почитателите си това, което най-много искат от нея - нова порция хитове.



От известно време се знае, че новият албум на изпълнителката ще носи краткото име R9. То има много просто обяснение - това ще бъде деветият албум на Риана. През октомври тя сподели, че в него ще чуем много повече реге звучене, отколкото вероятно сме очаквали.



След различните си музикални експерименти певицата е усетила, че има нужда да се върне към стила, който усеща като най-близък. Въпреки това, тя явно изпитва известни съмнения как точно трябва да звучат новите й парчета.



Това разбираме от последното кратко и забавно видео, което сподели в Instagram. На него едно куче скача и се радва на песента "Jump Around" на House Of Pain. А обяснението на Риана е " това съм аз, слушайки R9 и отказвайки да го издам".



Написаното ни навеждана мисълта, че деветият албум на изпълнителката вече е на пълно готов и просто все още не е ясно кога точно ще види бял свят.



