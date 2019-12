Още снимки: test Deutsche Bank: Противно на логиката, лихвите в САЩ нарастват Въпреки че през настоящата година Федералният резерв понижи трикратно основния лихвен процент и целта на банката е той да бъде около 0,25%, Deutsche Bank отбелязва, че в реалната икономика се случва нещо странно, предаде Zero Hedge. Противно на очакванията на централната банка, лихвите по някои видове кредити се покачват от началото на 2019 г.



Това е особено вярно за лихвите по кредитните карти, които през изминалите почти 12 месеца са нараснали средно с над 3 процентни пункта. Средностатистическата стойност на тях е достигнала почти 17,5% през пролетта, преди след това да се понижи леко.



Лихвите по автомобилните кредити също са нараснали, като при тях покачването е по-умерено - от около 1 процентен пункт. То е по-сериозно за по-краткосрочните тригодишни заеми, при които лихвата изпревари тази по петгодишните и към края на годината надвиши 5%.



"Още по-зле - макар че лихвите по автокредитите все още не са достигнали равнището си от последната криза, що се отнася до ставките, начислявани от финансовите компании, те се върнаха на нивото, на което бяха когато основният лихвен процент беше над 3%", пишат от Zero Hedge.



