Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Славия, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетик /Б/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Max Sport 2: Волейбол: Германия - България Лига на нациите - жени

10:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от efbet Лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

11:00 Film Plus: Тенис: Белинда Бенчич - Кристина Младенович (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

11:45 Max Sport 2: Волейбол: Сърбия - България Лига на нациите

12:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Рома - Порто Първи осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:50 Film Plus: Тенис: Анастасия Павлюченкова - Каролина Мухова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

13:30 Max Sport 2: Волейбол: САЩ - Полша Лига на нациите - жени

14:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

15:30 Max Sport 2: Волейбол: Бразилия - Полша Лига на нациите

15:40 Film Plus: Тенис: Йелена Остапенко - Юлия Гьоргес (BGL BNP Paribas Luxembourg Open, Люксембург; WTA International - финал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Бърнли, мач от английската Висша лига, запис

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Манчестър Юнайтед - Пари Сен Жермен Първи осминафинал Шампионска лига 2018/19 г.

17:00 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Зенит, мач от ВТБ лига, директно

17:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

18:00 Diema Sport: Баскетбол: Химки - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига, директно

18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

19:00 BNT 3: Лига Европа - обзор на груповата фаза магазинно предаване

19:00 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Max Sport 2: Волейбол: България - Франция Лига на нациите

19:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал

20:00 Max Sport 3: Серия А: Обзор 17 кръг

21:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Алавес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

21:45 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Бетис - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

23:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Лос Анджелис Клипърс, мач от НБА /п/

