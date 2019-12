Още снимки: test 10-те най-популярни дестинации за 2019-а според Google Google обяви своите резултати "Year in Search 2019", които определят дестинациите с най-много търсения в САЩ за последната година, пише CNBC.



Списъкът показва каква е тенденцията, така че не се изненадвайте, ако любимият ви карибски остров не е попаднал там. Google разкрива местата, където американците са отишли и в които са искали да отидат повече през 2019 г., отколкото в предишните години.



1. Малдиви



Едва ли тази дестинация изненадва някого. Малдивите са известни със спокойствието на уединените си къщички, полупрозрачните си, тюркоазени води и кристални лагуни с разноцветни корали. Изборът на хотел е едно от важните решения при пътуване до там. Google Trends показва Kudadoo Maldives и Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi като най-търсени през тази година.



2. Япония



Светът се възхищава на Япония и американците не остават по-назад. Световната туристическа организация към ООН съобщи, че от септември 2019 г. страната отбелязва втория най-висок ръст в международните приходи от туризъм след Австралия. Все пак там ще се проведат и летните Олимпийски игри, до които остава половин година. Япония е известна и с това, че превърна храненето в изкуство, което обяснява и защо Токио има най-много ресторанти със звезди Мишлен в света.



Там може да останете очаровани и от невероятните храмове, ски курорти от световна класа, великолепните розови японски вишневи дървета, наричани още сакура, както и от хората, известни със своята любезност.



3. Бора Бора



Дом на кристална лагуна и с пясъци ситни като прашец, Бора Бора е подходящо място и за плуване с акули (от безопасния вид), скатове и дори китове. Ако сте фенове на гмуркането, това е правилната дестинация. Според Google, американците търсят основно ол инклузив курорти, както и специфични хотели, като например Four Seasons и St. Regis.



4. Лас Вегас



Има два вида хора в света: такива, които обичат Вегас и такива, които не го обичат. Но така или иначе всички отиват там. Както знаем, той е дестинацията на забавленията - казина, заведения, барове и не случайно е наричан "град на греха". Историята му е увековечена в мафиотски филми на Скорсезе и редица класически комедии.



5. Мексико



Мексико е една от най-популярните дестинации за американците от години. Затова и не е изненадващо, че най-търсеният въпрос свързан с пътуване в САЩ през 2015 г. е бил "Какво ми е необходимо за Канкун?". За тях дестинация е близка, топла, сравнително достъпна и се предлага всичко - от разходка из руините на маите до текила турове с влак. Според американското посолство в града Мексико, в държавата живеят около 1,5 млн. американци, което е над 7 пъти повече от броя им през 1990 г.



Във втората половина от списъка на топ 10 влизат Аляска (на 6-о място), Ню Орлиънс (7-о), Калифорния (8-о), Ню Йорк (9-о), Коста Рика (10-о).