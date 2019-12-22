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80-годишен е с обгаряния след взрив на газова бутилка в столичния кв. "Бояна"

22.12.2019 16.50

80-годишен мъж е откаран в болница след с обгаряния след взрив на газова бутилка в столичния кв. "Бояна" в София, съобщава БНТ. Сигналът е получен към 13.30 часа.

В бургаско село млада жена е загинала в банята си след токов удар от късо съединение в бойлер.

Около 12:30 в петък е получено съобщение в полицията за инцидент в село Българово. По случая е образувано досъдебно производство за смърт, настъпила поради техническа неизправност. /БНТ

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