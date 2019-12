Още снимки: test Disney и филмите им, които да очакваме през 2020 г. През 2019 г. гледахме много интересни филми на различни филмови компании, които определено успяха да ни впечатлят. Ако трябва да бъдем честни, дори се надяваме някои от фаворитите ни ("Жокера", "Имало едно време в Холивуд", "Замръзналото кралство") да спечелят Оскар.



Тъй като има време до номинациите и наградите и е рано да обсъждаме такива възможности, решихме да проверим какво ни е подготвило през 2020 г. едно от любимите ни филмови студия още от деца - Disney.



Оказва се, че Walt Disney Studios смятат да пуснат цели 23 филма през следващата година. Придобиването от 2019 г. на филмовите студия на Fox означава, че Disney вече притежават и техните многобройни предстоящи проекти, между които попада "Аватар".



През 2020 г. ще има за всеки по нещо - от анимационни оригинали на Pixar като "Напред", през игралния римейк на анимацията на Disney "Мулан" и адаптации по книги, между които попада и най-продаваният роман на New York Times - "Жената на прозореца". Да видим кои са тези 23 филма и кога е официалната им премиера в САЩ.



1. Underwater на 10 януари 2020 г.



2. "Дивото зове" на 21 февруари 2020 г.



3. "Напред" на 6 март 2020 г.



4. "Мулан" на 27 март 2020 г.



5. "Новите мутанти" на 3 април 2020 г. (тук нещата не са сигурни)



6. Antlers на 17 април 2020 г.



7. "Черната вдовица" на 1 май 2020 г.



8. The Personal History of David Copperfield на 8 май 2020 г.



9. "Жената на прозореца" на 15 май 2020 г.



10. "Тайната на Артемис Фоул" на 15 май 2020 г.



11. "За душата" на 19 юни 2020 г.



12. "Свободен играч" на 3 юли 2020 г.



13. "Круиз в джунглата" на 24 юли 2020 г.



14. The Empty Man на 7 август 2020 г.



15. The One and Only Ivan на 14 август 2020 г.



16. "King's Man: Първа мисия" на 18 септември 2020 г.



17. "Смърт край Нил" на 9 октомври 2020 г.



18. Everybody's Talking About Jamie на 23 октомври 2020 г.



19. The Eternals на 6 ноември 2020 г.



20. Deep Water на 13 ноември 2020 г.



21. Raya and the Last Dragon на 25 ноември 2020 г.



22. West Side Story на 18 декември 2020 г.



