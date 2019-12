Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:30 Film Plus: Тенис: Кристина Младенович - Кики Бертенс (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

08:30 Max Sport 2: Волейбол: България - САЩ Лига на нациите

09:50 Film Plus: Тенис: Кирстен Флипкенс - Белинда Бенчич (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - II четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод /п/

10:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Саутхямптън, мач от английската Висша лига /п/

10:30 Max Sport 2: Волейбол: Китай - България Лига на нациите - жени

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Наполи - Генк Шеста среща от груповата фаза

11:00 Diema Sport: Баскетбол: Шарлът Хорнетс - Юта Джаз, мач от НБА /п/

11:40 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Екатерина Александрова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - III четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 2: Волейбол: България - Иран Лига на нациите

12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Милан

13:30 Film Plus: Тенис: Вероника Кудерметова - Анастасия Павлюченкова (VTB Kremlin Cup, Москва; WTA Premier - IV четвъртфинал, повторение)

14:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 20-и епизод /п/

14:00 Diema Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип, директно

15:15 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:50 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

16:00 Max Sport 2: Серия А: Лече - Болоня

16:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Бреша

16:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Унион Берлин, директно

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Калев - ЦСКА Москва, мач от ВТБ лига, директно

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на съботните мачове

18:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

18:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II полуфинал, повторение)

18:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига, директно

18:50 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Падерборн - Айнтрахт Франкфурт, директно

19:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

19:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома

19:30 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:10 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - финал и награждаване, повторение)

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Норич Сити - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, запис

21:30 Ring.BG: Звездите на футбола

21:45 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

21:45 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Наполи

22:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport: Баскетбол: Торонто Раптърс - Далас Маверикс, мач от НБА, директно

22:30 Film Plus: Тенис: Онс Джабер - Ребека Петерсон (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - I полуфинал, повторение)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

