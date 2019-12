Още снимки: test Андрей Арнаудов: Западният човек е егоист, затова не се раждат деца Топим се с 50 000 души годишно, показват последните данни на Националния статистически институт. Демографската криза се задълбочава, а една от причините е, че се раждат все по-малко деца в България.



„Темата за демографията се дели на две – раждаемост и емиграция. Хората не раждат деца в държави, в които няма никакви икономически проблеми, защото западният, модерен човек е егоист. Той мисли първо за себе си, за кариерата си и да се забавлява”. Това коментира пред bTV Андрей Арнаудов.



Създаването на деца е личен въпрос и всеки сам трябва да реши. Затова проблемът се решава от части и с „вноса” на хора.



„Ние имаме такъв ресурс, защото имаме 2-3 милиона българи, които са напуснали страната. Затова в ДНК подготвяме една платформа Bulgaria Wants You, която да направи мост между бизнеса и българите в чужбина”, каза Арнаудов.



„През последните три години правим една кампания „Направи го сега”. В първите две издания се включиха между 1200 и 1300 българи. Тази година около 5000 семейства ще бъдат записани в нея”, допълни той.



Според него децата намаляват всяка година, защото поколението в детеродна възраст е част от хората, които са изтекли 90-те години навън.



„Избрахме шест мерки, които според нас са реално изпълними. Преди две седмици ги внесохме в Министерски съвет. В момента еднократната помощ при раждане е 200-300 лв. Ние предлагаме за първо дете тя да стане 2000 лв., за второ – 3000 лв., а за трето – 5000 лв. Условието обаче е да си внасял социалните осигуровки за последните 18 месеца”, каза още Андрей Арнаудов.



По думите му решението да имаш дете е лично, но призова, ако не сме готови да го направим сега, да проверим колко време имаме. Топим се с 50 000 души годишно, показват последните данни на Националния статистически институт. Демографската криза се задълбочава, а една от причините е, че се раждат все по-малко деца в България.„Темата за демографията се дели на две – раждаемост и емиграция. Хората не раждат деца в държави, в които няма никакви икономически проблеми, защото западният, модерен човек е егоист. Той мисли първо за себе си, за кариерата си и да се забавлява”. Това коментира пред bTV Андрей Арнаудов.Създаването на деца е личен въпрос и всеки сам трябва да реши. Затова проблемът се решава от части и с „вноса” на хора.„Ние имаме такъв ресурс, защото имаме 2-3 милиона българи, които са напуснали страната. Затова в ДНК подготвяме една платформа Bulgaria Wants You, която да направи мост между бизнеса и българите в чужбина”, каза Арнаудов.„През последните три години правим една кампания „Направи го сега”. В първите две издания се включиха между 1200 и 1300 българи. Тази година около 5000 семейства ще бъдат записани в нея”, допълни той.Според него децата намаляват всяка година, защото поколението в детеродна възраст е част от хората, които са изтекли 90-те години навън.„Избрахме шест мерки, които според нас са реално изпълними. Преди две седмици ги внесохме в Министерски съвет. В момента еднократната помощ при раждане е 200-300 лв. Ние предлагаме за първо дете тя да стане 2000 лв., за второ – 3000 лв., а за трето – 5000 лв. Условието обаче е да си внасял социалните осигуровки за последните 18 месеца”, каза още Андрей Арнаудов.По думите му решението да имаш дете е лично, но призова, ако не сме готови да го направим сега, да проверим колко време имаме. /БТВ Днес+ Запази и Сподели