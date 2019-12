Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT 3: Арена футбол

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

09:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

09:00 Max Sport 3: ЮвентусТВ: Ювентус - Байер Леверкузен Шеста среща от груповата фаза на шампионска лига 2019/20 г.

09:30 Film Plus: Тенис: Вeроника Кудерметова - Хедър Уотсън (Tianjin Open, Тианцин; WTA International - II полуфинал, повторение)

09:30 Max Sport 2: Волейбол: България - Сърбия Лига на нациите - жени

09:40 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/

11:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Аякс - Валенсия Шеста среща от груповата фаза

12:00 Film Plus: Тенис: Ребека Петерсон - Нина Стоянович (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - I полуфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

12:05 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 20-и епизод /п/

13:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2019-20), 17-и епизод /п/

13:30 Film Plus: Тенис: Шуай Пън - Елена Рибакина (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - II полуфинал, повторение)

13:30 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома

14:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща

14:30 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

14:30 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International - финал и награждаване, повторение)

15:55 BNT 3: Арена футбол

16:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Каляри

16:10 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Волфсбург, директно

16:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 3-4 място пряко предаване от Доха

17:00 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Астън Вила - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - I четвъртфинал, повторение)

17:55 BNT 4: Баскетбол /мъже/: А1 Академик София - Рилски спортист среща от Националната баскетболна лига - пряко предаване

18:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Фрайбург

18:45 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

19:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

19:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

19:20 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)

19:25 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Херта Берлин - Борусия Мьонхенгладбах, директно

19:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Финал пряко предаване от Доха

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:10 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

21:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:30 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Торино - СПАЛ

22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

23:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 3-4 място

23:05 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)

23:15 Nova Sport: Студио "Баскетбол", директно

