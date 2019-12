Още снимки: test The Woman On The Window, "Жената на прозореца" и екранизацията на Джо Райт по романа с Ейми Адамс Винаги сме харесвали добре направените психологически трилъри, които успяват да ни държат в напрежение до финалните надписи. The Woman On The Window се очертава точно такъв, а няколко факта сочат, че не би трябвало да има какво да ни разочарова.



Филмът е екранизация по дебютния роман на Ей Джей Фин "Жената на прозореца" (изд. Сиела), който е бестселър в 36 държави. Режисурата на филма е поверена на Джо Райт - споменаваме само "Изкупление" и "Най-мрачният час" и спираме. А в главната роля е Ейми Адамс, която вярваме, че може да изиграе всичко.



В The Woman On The Window тя е в ролята на Ана Фокс - жена, която живее изолирана в апартамента си, защото страда от агорафобия. Единственото й забавление е да наблюдава случващото се на улицата и в съседите в отсрещната кооперация.



Така става свидетел на жесток акт на насилие в семейството на Алистър (Гари Олдмън) и Джейн Ръсел, изиграна от Джулиан Мур и Дженифър Джейсън Лий. Именно във факта че не става ясно коя е истинската Джейн и коя е убитата, се завърта интригата във филма.





