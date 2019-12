Още снимки: test Селена Гомес, Тейлър Суифт и какво ги разчувства Селена Гомес и Тейлър Суифт са си много близки приятелки от дълги години. И като такива, те се заедно както в трудните, така и в щастливите мигове. А подобни в живота на бившата на Джъстин Бийбър се редуваха доста в последно време.



В ново свое интервю Гомес сподели, че Суифт и нейните родители са били сред първите, които са чули последните й две песни при официалната им премиера.



Селена никога няма да забрави деня, в който им е показала клиповете на "Lose You to Love Me" и "Look at Her Now" в дома на своята приятелка. Тя определя този момент като едно от най-страхотните си изживявания, защото двете с Тейлър са приятелки от повече от десет години и чувства нейното семейство като свое.



И двете певици са били еднакво развълнувани преди да видят и да чуят новите творения на Гомес, а първата реакция на Суифт е била просто да се разплаче. Същото е направила и майка й. Сълзите са били от щастие, но и от облекчение, че трудното в живота на Селена е вече зад гърба й, пише ЕТ.



Дори когато си спомня за този емоционален момент, очите на тийн звездата се насълзяват. За нея той значи толкова много не само заради подкрепата тогава, а защото Тейлър и семейството й са били до нея по време на цялото й трудно пътуване обратно към върха.



