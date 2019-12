Още снимки: test Facebook създава собствена операционна система Facebook Inc. изгражда собствена операционна система, за да намали зависимостта си от конкуренти като Apple Inc. и Google, които притежават най-популярните мобилни операционни системи в света, пише Bloomberg.



Планираната ОС ще бъде използвана основно за бъдещи продукти, включително очила с добавена реалност, казва говорител на компанията. Facebook вече има план да произвежда такива очила с вграден софтуер. Не се очаква обаче това да се случи скоро.



"Искаме да сме сигурни, че в следващото поколение продукти има място за нас", казва Андрю Босуърт, директор по хардуера в компанията. "Не смятаме, че можем да вярваме на пазара или конкурентите, че това ще бъде случая".



Facebook отдавна търси начин да намали зависимостта си от Apple и Google, като дори се опита да създаде собствен смартфон и разработи софтуер за моделите на HTC. И двата проекта се провалиха.



Компанията е разработила и спешен план за действие, наречен Project Oxygen, в случай, че приложенията ? бъдат блокирани от Google Play Store.



