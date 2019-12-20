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Спортът по телевизията днес

20.12.2019 09.10

07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма
09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
10:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе
10:50 Max Sport 2: Волейбол: Кореа - България Лига на нациите - жени
11:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 5-6 място
11:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)
12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза
12:05 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/
13:30 Max Sport 2: Волейбол: Германия - България Лига на нациите
13:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)
13:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Уралочка /Екатеринбург/ - Марица
14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Царско село, мач от efbet Лига /п/
15:55 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща
16:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/
16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Цървена Звезда - Байерн Мюнхен Пета среща от груповата фаза
16:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус
18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/
19:20 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"
20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Байерн Мюнхен
20:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
20:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)
21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"
21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно
21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:30 BNT 3: Арена футбол
21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
21:45 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно
21:45 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома
22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/
22:20 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)
22:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща
23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг
23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com

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