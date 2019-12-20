Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

10:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе

10:50 Max Sport 2: Волейбол: Кореа - България Лига на нациите - жени

11:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 5-6 място

11:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)

12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза

12:05 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/

13:30 Max Sport 2: Волейбол: Германия - България Лига на нациите

13:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)

13:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Уралочка /Екатеринбург/ - Марица

14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Царско село, мач от efbet Лига /п/

15:55 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща

16:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Цървена Звезда - Байерн Мюнхен Пета среща от груповата фаза

16:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус

18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/

19:20 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"

20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Байерн Мюнхен

20:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

20:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)

21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 BNT 3: Арена футбол

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

21:45 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно

21:45 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома

22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

22:20 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

22:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща

23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг

23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" 07:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Валядолид (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 24-и епизод /п/09:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Виляреал (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)10:00 Diema Sport: Волейбол: Марек - ЦСКА, мач от Суперлигата /п/10:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе10:50 Max Sport 2: Волейбол: Кореа - България Лига на нациите - жени11:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Среща за 5-6 място11:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент - финал, WTA International)12:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Реал Мадрид - Пари Сен Жермен Пета среща от груповата фаза12:05 Nova Sport: Футбол: Оксфорд Юнайтед - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/13:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Норич Сити, мач от английската Висша лига /п/13:30 Max Sport 2: Волейбол: Германия - България Лига на нациите13:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Петра Квитова (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals - повторение)13:50 BNT 3: Шампионска лига по волейбол /жени/: Уралочка /Екатеринбург/ - Марица14:00 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Ливърпул, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи15:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Царско село, мач от efbet Лига /п/15:55 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща16:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Колчестър Юнайтед, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/16:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/16:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Цървена Звезда - Байерн Мюнхен Пета среща от груповата фаза16:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)17:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Лестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп /п/18:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/18:00 Max Sport 3: Серия А: Сампдория - Ювентус18:30 Film Plus: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг19:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/19:20 BNT 3: УЕФА Лига Европа: Обзор20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване20:00 Max Sport 3: Серия А: "Екстра Калчо"20:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фрайбург - Байерн Мюнхен20:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване20:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Кики Бертенс (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - II четвъртфинал, повторение)21:00 Max Sport 3: Серия А: "Преди кръга"21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:20 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Борусия Дортмунд, директно21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 BNT 3: Арена футбол21:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/21:45 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип, директно21:45 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Рома22:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/22:20 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)22:45 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Полуфинална среща23:00 TV+: Футбол: Ла Лига Сантандер - обзор на изминалия кръг23:45 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



