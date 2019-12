Още снимки: test Камила Кабейо, Fifth Harmony и расистките ? подмятания Камила Кабейо определено е на върха през 2019 г. Доказателство за това е, че само за няколко месеца песента ? с Шон Мендес "Senorita" се превърна в най-стриймваната през цялата годината в Spotify.



Преди да стигне до това положение, 22-годишната изпълнителка мина през X Factor, след което беше част от момичешката група Fifth Harmony.



Именно по времето, когато беше част от Fifth Harmony, Кабейо си позволяваше по-свободни изказвания спрямо Дина Джейн (член на групата), които според доста хора са с расистки подтекст.



Ето защо изпълнителката реши да се извини отново за старите си изказвания в социалните мрежи. Тя написа в Twitter, че още тогава се е извинила за тях, но иска да го направи отново. Кабейо пише също, че се срамува от езика, който е използвала тогава, и ще съжалява за това винаги.



Камила Кабейо също така отчита факта, че не може да върне времето назад и да поправи стореното и казаното, но смята, че вече е пораснала достатъчно, за да осъзнава, че е сгрешила и подобни действия никога няма да се повторят.